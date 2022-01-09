Что делает нас счастливыми: про книгу об урбанистике «Счастливый город», фильм о Билле Гейтсе и новых подкастах —Евгений Мушкин, ВДНГ

Евгений Мушкин, генеральный директор Национального комплекса «Экспоцентр Украины» (ВДНГ) поделился своими интеллектуальными находками 2021 году и любимой классикой, которая не теряет актуальности. В подборке рекомендаций — фильмы и подкасты для общего развития, книга об урбанистике и лекции про системное мышление и финансы.

Что почитать

«Счастливый город» Чарльза Монтгомери

Урбанист и журналист Чарльз Монтгомери написал эту книгу, проанализировав свой опыт, который он получил, путешествуя по всему миру. На примере разных городов он рассказывает, какие элементы делают их жителей счастливей. Города просто обязаны выполнять как минимум три ключевые задачи — удобное место для работы, комфортное место для жизни, вдохновляющее общественное пространство.

К сожалению, Киев пока делает робкие попытки приблизиться к самым крутым примерам из книги «Счастливый город». Но в то же время очень здорово, что один из самых заметных урбанистических проектов года — урбан-парк — разместился именно на ВДНГ. И это правильно соркестрированное вдохновляющее общественное пространство.

Что посмотреть

«Внутри мозга Билла: Расшифровка Билла Гейтса» Дэвиса Гуггенхайма, 2019

Четырехсерийный фильм производства Netflix помогает ближе познакомиться с незаурядной личностью Гейтса: узнать о том, как мыслит и чем занимается человек, у которого есть все, и который может себе позволить заниматься практически всем, чем угодно. Режиссёр фильма — оскароносный Дэвис Гуггенхайм, снявший такие документальые ленты как «Неудобная правда», «Приготовьтесь, будет громко», «В ожидании Супермена».

«Игра в имитацию» Мортена Тильдума, 2014

Фильм не новый, но всегда актуальный. Он основан на реальных событиях и прекрасно раскрывает тему ценностей и границ мышления человека. В основе сюжета — история криптографа Алана Тьюринга, роль которого блестяще исполнил британец Бенедикт Камбербэтч. Если вдруг вы еще не смотрели — обязательно займитесь этим на выходных.

«Не смотрите наверх» Адама Маккея, 2021

Как указано вначале, фильм основан на вполне вероятных событиях. Но самое актуальное в том, что здесь в жанре сатирической трагикомедии показано, чем могут обернуться действия (или бездействия) людей, которым общество доверяет управлять. Из-за реалистичности сценария смотреть фильм временами непросто, однако досмотреть и обдумать все увиденное стоит — чтобы сделать правильные выводы и не допустить роковых ошибок хотя бы со своей стороны.

Какие подкасты послушать

Подкаст «26 апреля»

В прошлом году я открыл для себя формат подкастов. Этому предшествовало несколько событий. Первое: мое участие в записи одного из них. Знакомый пригласил поговорить о воспитании малышей для канала для семей, которые ждут ребенка.

Спустя несколько дней после выхода этого подкаста мой друг Андрей Шабанов прислал мне свой труд — первую запись подкаста «26 апреля», посвященного Чернобылю.

Получился настоящий аудиосериал, в котором Андрей раскрывает тему на своем жизненном примере. К слову, спустя сутки после выхода первой серии «26 апреля» оказался на втором месте по количеству прослушиваний среди украинских подкастов. Рекомендую послушать каждому, кто интересуется темой.

Кстати, еще один способ «вникнуть» в события 1986 года — познакомиться с образовательным проектом и коммуникационной платформой «Чорнобиль. Подорож» ― продолжением одноименной выставки, которая проходила в первом павильоне ВДНГ с мая по июль 2021 года.

Какие лекции выбрать

Рекомендую послушать лекции Александра Саврука (Киево-Могилянская бизнес школа) про системное мышление и Владимира Савчука ― одного из лучших, по моему мнению, преподавателей по финансам в мире.

В прошлом году я попробовал себя в роли преподавателя и мне понравилось. Поэтому один из планов на 2022 год ― «прокачать» преподавательские навыки и увеличить количество собственных лекций.