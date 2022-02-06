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Как будут праздновать 300-летие Сковороды: «оживший» философ начнет давать в Instagram предсказания на каждый день
Марафон в честь 300-летия Григория Сковороды начался сегодня, 6 февраля — за 300 дней до дня рождения философа, который отметят 3 декабря. Какие события готовятся провести в ближайшие 300 дней Минкульт и частные компании, чтобы решить озвученную задачу: отойти от стереотипного восприятия Сковороды как «философа с сумкой» и привлечь украинцев к новому осмыслению его наследия?
Проект празднования 300-летия Георгия Сковороды назвали "Мир Сковороды". Айдентику для кампании разработало коммуникационное агентство Postmen и литературный критик Евгений Стасиневич.
Брендбуком для проектов, посвященных 300-летию философа, могут пользоваться все, кто готовит юбилейные проекты, в том числе и частные инициативы.
Информация находится на сайте МКІП и Держмистецтв. Сам брендбук можно грузить по ссылке. Скоро его можно будет увидеть на сайте skovoroda300.org.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как будут праздновать 300-летие Сковороды: частная инициатива
Первая масштабная частная инициатива празднования годовщины философа стартовала.
Skovoroda.Today
Где: Instagram (@skovoroda.today) и сайт Skovoroda.Today
Когда: с 6 февраля в течение 300 дней, до 3 декабря.
Инициаторы: агентство Republic консалтинговой группы One Philosophy.
Сковорода, каким его придумала команда One Philosophy, — 28-летний философ, который ищет свое призвание и делится своими размышлениями в Instagram. Его цитаты станут точными предсказаниями на каждый день, а комментарии к событиям сегодняшним – еще одним фильтром для принятия решений
Сковорода предстает в современном диджитальном мире наставником, учение которого остается актуальным в XXI веке, его концепция гуманизма может стать поддержкой для украинцев.
«Оживило» образ философа украинское приложение Reface. Голосом Сковороды стал актер Национального театра им. Ивана Франко Виталий Ажнов.
В течение 300 дней проект будет раскрывать образ философа. Кроме предсказаний в виде цитат из его произведений, будут разработаны туристические маршруты, связанные с именем Сковороды, и будет представлена сувенирная продукция.
Можно будет познакомиться с диалогами современных философов разных стран.
Какие мероприятия к 300-летию Сковороды в планах Минкульта
Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко в своем телеграм-канале о запланированных мероприятиях сообщил вкратце.
- Большая реставрация в Сковородиновке: село в Харьковской области Украины (бывшая усадьба помещика Андрея Ковалевского, где прошли последние годы жизни философа), там находится Национальный музей Сковороды.
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Публикация произведений Сковороды и произведений о нем при поддержке Украинского института книги.
- Питчинг фильмов и мультфильмов, посвященных Сковороде.
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Проекты на гранты Украинского культурного фонда.
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Проект в штаб-квартире ЮНЕСКО.