Как будут праздновать 300-летие Сковороды: «оживший» философ начнет давать в Instagram предсказания на каждый день

Марафон в честь 300-летия Григория Сковороды начался сегодня, 6 февраля — за 300 дней до дня рождения философа, который отметят 3 декабря. Какие события готовятся провести в ближайшие 300 дней Минкульт и частные компании, чтобы решить озвученную задачу: отойти от стереотипного восприятия Сковороды как «философа с сумкой» и привлечь украинцев к новому осмыслению его наследия?

Проект празднования 300-летия Георгия Сковороды назвали "Мир Сковороды". Айдентику для кампании разработало коммуникационное агентство Postmen и литературный критик Евгений Стасиневич.

Айдентика проекта "Мир Сковороды". Предоставлено Министерством культуры и информационной политики

Брендбуком для проектов, посвященных 300-летию философа, могут пользоваться все, кто готовит юбилейные проекты, в том числе и частные инициативы.

Информация находится на сайте МКІП и Держмистецтв. Сам брендбук можно грузить по ссылке. Скоро его можно будет увидеть на сайте skovoroda300.org.

Каждый видел фигуру на денежной купюре. Каждый думает, что он знает. Однако знает ли это на самом деле? Как говорил сам Григорий Савич: "Определяй вкус не по скорлупе, а по ядру". Ярослав Медведь основатель коммуникационного агентства Postmen

Как будут праздновать 300-летие Сковороды: частная инициатива

Первая масштабная частная инициатива празднования годовщины философа стартовала.

Skovoroda.Today

Где: Instagram (@skovoroda.today) и сайт Skovoroda.Today

Когда: с 6 февраля в течение 300 дней, до 3 декабря.

Инициаторы: агентство Republic консалтинговой группы One Philosophy.

Сковорода, каким его придумала команда One Philosophy, — 28-летний философ, который ищет свое призвание и делится своими размышлениями в Instagram. Его цитаты станут точными предсказаниями на каждый день, а комментарии к событиям сегодняшним – еще одним фильтром для принятия решений

Сковорода предстает в современном диджитальном мире наставником, учение которого остается актуальным в XXI веке, его концепция гуманизма может стать поддержкой для украинцев.

«Оживило» образ философа украинское приложение Reface. Голосом Сковороды стал актер Национального театра им. Ивана Франко Виталий Ажнов.

В течение 300 дней проект будет раскрывать образ философа. Кроме предсказаний в виде цитат из его произведений, будут разработаны туристические маршруты, связанные с именем Сковороды, и будет представлена сувенирная продукция.

Можно будет познакомиться с диалогами современных философов разных стран.

Какие мероприятия к 300-летию Сковороды в планах Минкульта

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко в своем телеграм-канале о запланированных мероприятиях сообщил вкратце.