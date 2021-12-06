Онлайн-фестиваль баварского кино в свободном доступе покажет три комедии и документальную ленту о замках сказочного короля Людвига II Баварского

Фестиваль «Кинопутешествие по Баварии» пройдет в онлайн-формате. Фильмы можно будет посмотреть начиная с 10 декабря бесплатно на сайте фестиваля. В программе три комедии и одна лента о Людвиге ІІ Баварском

В программу фестиваля «Кинопутешествие по Баварии» вошли четыре фильма, два из которых будут показаны в Украине впервые — это новая лента «Шериф у бассейна» известного мастера комедии баварца Маркуса Х. Розенмюллера и биографическая драма «Людвиг Баварский» от Мари Ноэль и Петера Зера.

«Людвиг Баварский»

Исторический фильм «Людвиг Баварский» ("Ludwig II", 2012 год) режиссеров Мари Ноэль и Петера Зера рассказывает о баварском короле Людвиге II, который еще при жизни стал легендой. «Сказочный король» - ценитель искусства, музыки, архитектуры, он сомневался, что оправдает надежды отца как его достойный преемник. Но почувствовав вкус политической игры, Людвиг становится ключевой фигурой в баварской истории.

«Кто раньше умер, тот дольше мертв»

Откроет фестиваль фильм «Кто раньше умер, тот дольше мертв» («Wer früher stirbt, ist länger tot») Маркуса Х. Розенмюллера. Фильм, снятый в 2006 году, получил премию German Film Award в номинации лучший режиссер и лучший сценарий. Это история об 11-летнем Себастьяне, который внезапно узнает, что его мать умерла во время родов, а не в автомобильной катастрофе. Почувствовав вину и страх не попасть к маме в рай из-за своих проделок, он решает заработать пропуск на небеса, став рок-звездой.

«Волшебное зеркало, или Двойные неприятности»

«Волшебное зеркало, или Двойные неприятности» ("Unheimlich perfekte Freunde leihen/kaufen", 2019 год) Маркуса Х. Розенмюллера – это забавная фантазия, основанная на мечте многих школьников – появлении двойника, который будет делать уроки вместо тебя.

«Шериф у бассейна»

«Шериф у бассейна» ("Beckenrand Sheriff", 2021) - новая комедия Маркуса Х. Розенмюллера, которая рассказывает о борьбе спасателя и мастера по плаванию Карла против уничтожения бассейна, на месте которого хотят построить жилой комплекс. Ему нужно собрать 600 подписей, но проблема в том, что с некоторыми посетителями он в ссоре.

Все фильмы созданы при поддержке федеральной земли Бавария. Их можно будет бесплатно смотреть на языке оригинала с украинскими субтитрами на сайте фестиваля.