Тарантино судится с голливудской студией за право выпуска NFT по «Криминальному чтиву»

Кинокомпания Miramax подала иск в суд на Квентина Тарантино из-за планов режиссера по выпуску NFT-коллекции по фильму «Криминальное чтиво» 1994 года. Miramax обвинила Тарантино в нарушении контракта, авторских прав и в недобросовестной конкуренции.

В начале ноября Квентин Тарантино сообщил, что выставит на аукцион на онлайн-маркетплейсе OpenSea эксклюзивный контент по фильму «Криминальное чтиво» — семь сцен, вырезанных из окончательной версии, и рукописный сценарий с аудиокомментариями, сообщает Hollywood Reporter.

Токены Тарантино выпущены на базе Secret Network — блокчейн-платформы со смарт-контрактами, сохраняющими в секрете имена покупателей. Сцены из «Криминального чтива» и другие лоты будут доступны для просмотра только их владельцам, личность которых будет также защищена при желании.

«Криминальное чтиво» вышел в 1994 году. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале и принес прибыль тогдашней нишевой студии Miramax, соучредителями которой были братья Боб Вайнштейн и ныне осужденный сексуальный преступник Харви Вайнштейн. Тарантино и соавтор сценария Роджер Эвери взяли «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Фильм также сделал Сэмюэля Л. Джексона суперзвездой и воскресил карьеру Джона Траволты.

В Miramax утверждают, что согласно подписанному контракту с режиссером от 1993 года у Тарантино нет прав на продажу вырезанных сцен из фильма и сценария. Представители кинокомпании отметили, что Тарантино пытается заработать на буме интереса к NFT.

Компания заявляет, что «будет защищать все свои права в отношении своей библиотеки, включая права, касающиеся NFT, и не позволит представителям Квентина обмануть других, заставив их поверить в то, что они имеют право заключать аналогичные сделки в нарушение подписанных ими соглашений о правах».

По словам адвоката Тарантино, у режиссера есть право на воспроизведение сценария, что позволяет ему выпускать NFT. Попытка помещать ему это сделать потерпит неудачу, уверен адвокат.

Выяснение, кто прав в этом споре, усложняется тем, что в 90-х студии или кинематографисты не могли предвидеть появление NFT, ставшего в последний год популярным товаром в Голливуде: все звезды и студии соперничают за этот кусок пирога.

О намерении выпустить первую в истории серию NFT от культовой франшизы о Джеймсе Бонде по фильму «Не время умирать» объявила кинокомпания MGM.

Warner Bros. в ближайшее время выпустит невзаимозаменяемые токены, вдохновленные франшизой "Матрица"и предстоящим фильмом «Матрица: Воскрешение» . Планируют выпустить 100 тысяч аватаров на платформе NFT и начиная с 30 ноября продавать их по $ 50.

В конце октября 2021 года Дэвид Линч («Человек-слон», «Твин Пикс», «Малхолланд-драйв») и музыкальная группа Interpol создали NFT-серию из видеороликов. В её основу легли короткометражный фильм Линча под названием I Touch a Red Button Man и сингл Interpol Lights.