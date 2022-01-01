“Винни-Пух” стал общественным достоянием: срок авторских прав на него и десятки известных произведений истек

Одна из наиболее известных детских книг Алана Милна “Винни Пух и все-все-все”, классический роман Эрнеста Хэмингуэя “И восходит солнце”, фильмы с участием Бастера Китона и Греты Гарбо в главных ролях и ряд других произведений 1926 года стали достоянием общественности, поскольку срок авторских прав на них истек в субботу, 1 января 2022 года.

Также 95 лет исполнилось сборникам “Усталый блюз” Лэнгстона Хьюза и “Достаточно веревки” Дороти Паркер, сообщает ABCnews.

Помимо того, общественным достоянием стали немой фильм “Сражающийся дворецкий” с Бастером Китоном, “Соблазнительница” с Гретой Гарбо, “Сын шейха” с Родольфо Валентино и “Ради всего святого” с Гарольдом Ллойдом.

В соответствии с законодательством Конгресса 2018 года станут доступны самые ранние аудиозаписи.

По оценкам экспертов по авторскому праву из Университета Дьюка, общедоступными станут около 400 тысяч звукозаписей, созданных до 1923 года, включая музыку Энрико Карузо, Этель Уотерс, Фанни Брайс и Мэми Смит.

Когда произведение становится общественным достоянием, каждый человек на планете может вполне законно распространять, исполнять, повторно использовать, перепрофилировать или использовать данные образцы бесплатно и без необходимости получать разрешение.

Как уточняет TJournal, именно проблема с авторскими правами на произведения Алана Милна привела к тому, что мультфильмы о Винни-Пухе не могли показывать за рубежом - “Союзмультфильм” не запрашивал исключительные права на экранизацию, которые принадлежали студии Уолта Диснея.

Впрочем, слишком длительный срок авторских прав приводит к печальным последствиям.

“Тот факт, что произведения 1926 года легальны, не означает, что они действительно доступны, - говорит Дженнифер Дженкинс, директор Центра изучения общественного достояния Дьюка. - По прошествии 95 лет многие из этих работ уже потеряны или буквально распадаются (как со старыми фильмами и записями), что свидетельствует о том, как длительные сроки действия авторского права влияют на сохранность культурных артефактов”.

Напомним, ранее фантастический боевик “Spider-Man: No Way Home” (“Человек-паук: Нет пути домой”) стал первым фильмом за время пандемии коронавируса, который собрал в мировом прокате больше одного миллиарда долларов.