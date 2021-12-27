Собрал в прокате больше $1 миллиарда: "Человек-паук: Нет пути домой" стал самым кассовым фильмом с начала пандемии

Фантастический боевик “Spider-Man: No Way Home” (“Человек-паук: Нет пути домой”) стал первым фильмом за время пандемии коронавируса, который собрал в мировом прокате больше одного миллиарда долларов.

Об этом сообщает ВВС.

"Человек-паук: Нет пути домой" стал первым фильмом с 2019 года, который смог преодолеть отметку в миллиард долларов в мировом прокате после выхода "Звездные войны: Скайуокер. Восход". За последние два года ни у одного фильма не было таких кассовых сборов.

Новый "Человек-паук" достиг этой отметки за 12 дней — как и "Звездные войны: пробуждение силы" в 2015 году. Быстрее них рубеж в миллиард долларов преодолели только "Мстители: Война бесконечности" в 2018 году и "Мстители: финал" в 2019-м — за 11 и 5 дней соответственно.

Ни одна другая голливудская продукция не приблизилась к достижению этой вехи кассовых сборов с момента начала пандемии два года назад.

До этого самым кассовым фильмом 2021 года считался шпионский боевик "Не время умирать" — 25-й фильм о Джеймсе Бонде. Он собрал в мировом прокате 774 миллиона долларов.

В фильме "Человек-паук: Нет пути домой" Том Холланд возвращается в качестве третьего воплощения Питера Паркера вместе с Майклом Джексоном Зендаи и Бенедиктом Камбербэтчем в роли доктора Стрэнджа-чародея.

Фильм является результатом сотрудничества Disney's Marvel Studios и Sony.

В 2015 году Disney, Marvel Studios и Sony согласились разделить права на экранизацию "Человека-паука", что привело к появлению новой версии персонажа, которая была введена и интегрирована в кинематографическую вселенную Marvel.

Напомним, премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой" состоялась в пятницу, 17 декабря. За выходные дни кинопремьера собрала в кинотеатрах Украины 2,4 миллиона долларов.