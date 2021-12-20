Новый "Человек-паук" собрал в Украине более $2 миллионов за три дня

Премьера фильма Spider-Man: No Way Home ("Человек-паук: Домой пути нет") состоялась в пятницу, 17 декабря. За выходные дни кинопремьера собрала в кинотеатрах 2,4 миллиона долларов.

Об этом свидетельствуют данные сайта Boxofficemojo, который отслеживает кассовые сборы от кинопроката.

Новый фильм "Человек-паук" совместно создали Columbia Pictures и Marvel Studios. Картину распространяет компания Sony Pictures Releasing. Бюджет нового фильма — 200 миллионов долларов.

Мировая премьера фильма состоялась 13 декабря 2021 года в Лос-Анджелес. Сборы картины в стартовые выходные в США достигли 253 миллионов долларов в 4336 кинотеатрах страны. В мире за неделю фильм собрал 587,2 миллиона долларов.

"Человек-паук: Домой пути нет" дал лучший показатель в послекоронакризисный период. Ранее самый лучший результат был у фильма "Веном", собравший 90 миллионов долларов за первые выходные.

Если сравнить с доковидным периодом, то новый "Человек-паук" тоже имеет хороший результат. В дебютные выходные в США больше денег собирали только две картины:

"Мстители: Война бесконечности" — 257 миллионов долларов;

"Мстители: Финал" — 357 миллионов долларов.

“Человек-паук: Нет пути домой” — третий фильм о ползучем супергерое в рамках единой киновселенной Marvel и новый шаг в карьере Кевина Файги. Судя по первым результатам кинопремьеры, фильм открыл новое дыхание Marvel.