"Человек-паук: Нет пути домой" — рождественская премьера, с которой у Marvel откроется новое дыхание

На экраны вышел “Человек-паук: Нет пути домой” — третий фильм о ползучем супергерое в рамках единой киновселенной Marvel. Масштабный, трогательный, несовершенный. Подробно рассказывать о нем без спойлеров невозможно и, скорее всего, не стоит. Это приправленный юмором красочный аттракцион, который необходимо смотреть самому. Но говорить о премьере причин все же хватает.

"Человек-паук: Нет пути домой" — новый шаг в карьере Кевина Файги. Архитектор и бессменный продюсер мира Marvel заработал на кинокомиксах без малого $24 млрд. Теперь, похоже, у него грандиозные планы на Питера Паркера. Подросток, которого укусил радиоактивный паук, принесет студии минимум $6 млрд. Как он это сделает? Давайте по порядку.

Магия, злодеи из прошлого и слезы на экране

Третий фильм о Человеке-пауке начинается суетой и катастрофой. В предыдущей части таинственный пришелец из другого измерения Мистерио (на поверку оказавшийся жестоким проходимцем Квентином Беком) рассказал всем, что "членистоногий" в трико — Питер Паркер. А еще что старшеклассник, в исполнении британского актера Тома Холланда, якобы не брезгует кровавыми методами для достижения своих корыстных целей.

Конечно же, это неправда. Сбитый с толку, испуганный Питер, терзаемый двумя бичами XXI века — фейк-ньюз и буллингом, мечтает о двух вещах. Во-первых, защитить свою тетушку Мей (Мариса Томей). Во-вторых, поступить в Массачусетский технологический институт со своей девушкой Мишель (Зендая) и лучшим другом Недом (Джейкобом Баталоном). Вот только бостонский вуз видит ситуацию по-своему и ни Человека-паука, ни его пособников среди студентов видеть не хочет.

Что в такой ситуации делает нормальный супергерой? Правильно — идет к волшебнику! Экс-Шерлок Холмс Бенедикт Кембербетч играет в фильме привычную уже роль самолюбивого хулигана-колдуна Стивена Стренджа. Заносчивый маг пытается помочь, немного портит заклинание, и в мир нынешнего Человека-паука через мультивселенскую дыру вторгаются злодеи из мира других Человеков-пауков.

Кинофраншизе Питера Паркера много лет. Даже больше, чем единой киновселенной Marvel. Отсчет ведется с 1977 года, но серьезно можно говорить о 2002-м. Тогда вышел первый фильм трилогии режиссера Сэма Рейми с Тоби Магуайером в главной роли. Последнего десять лет спустя на посту сменил Эндрю Гарфилд. Нынешнего паука-Холланда неподражаемый Тони Старк, в исполнении Роберта Дауни-младшего, нашел в 2016 году для фильма "Капитан Америка: Гражданская война".

За годы строительного материала набралось достаточно, и контент из прошлых фильмов лихо ворвался в "Нет пути домой". Бардак должен разгрести Питер Паркер, и именно вокруг этой проблемы закручен новый фильм. Закручен, стоит сказать, не всегда удачно: где-то сюжетные повороты ощущаются слишком резкими и необоснованными, каким-то решениям стоило уделить чуточку больше внимания. В целом сценарий — самая слабая сторона фильма. Но это проблема большинства картин Marvel.

Что объективно удалось, так это аттракцион-составляющая. Главный герой лихо летает на паутине, выдает олимпийского уровня акробатику и уверенно держит удар, например, щупальцев Доктора Осьминога. Второй явный плюс картины — юмор и игра актеров в целом.

Для Тома Холланда, который становится атлетичнее от фильма к фильму, это может быть самой сильной ролью в его карьере прямо сейчас: герой разрывается между желанием защитить близких и остаться добродушным соседом-паучком; переживает трагическую потерю и находит в себе силы сражаться со злом дальше; не теряет зумерской непосредственности даже в самые отчаянные минуты, хотя не стесняется слез в кадре.

Зендая, Баталон и Кембербетч душевно дополняют игру Холланда, а Уильям Дефо, Альфред Молина и Джейми Фокс отлично справляются с задачей заклятых врагов. На протяжении 148 минут картины персонажи едко придираются друг к другу, удачно шутят и неистово сражаются. Однако по-настоящему бурные овации зрителей сорвут два секретных персонажа, чье появление ждали фанаты по всему миру. В целом "Человек-паук: Нет пути домой" поклонников Marvel оставит в ностальгическом восторге, а противникам подкинет еще несколько причин ругать кинокомиксы.

Лакомый кусок перед Рождеством

СЕО сети кинотеатров Multiplex Роман Романчук говорит, что декабрь и январь — традиционно лучшие месяцы в киноиндустрии. Из-за карантинных ограничений назвать точный процент роста сложно, но он уверен: эти месяцы могут увеличить среднемесячный показатель бокс-офиса вдвое.

Большое количество выходных дней плюс специально подготовленные под это мировые премьеры блокбастеров сделают все, чтобы направить зрителя в кинотеатр. СЕО Multiplex Роман Романчук

Первые цифры по Человеку-пауку подтверждают это заявление. За 24 часа со старта продаж билетов картина обошла в нескольких странах один из самых кассовых фильмов в истории "Мстители: Финал". За первые выходные, по мнению аналитиков, "Нет пути домой" может легко собрать $290 млн. Более того, Sony Pictures (этой кинокомпании принадлежат права на супергероя, и именно она занимается дистрибуцией фильма) может побить свой собственный рекорд первого уикенда. Его поставила третья часть "Человека-паука" Сэма Рэйми в 2007 году ($151 млн).

Не последнюю роль в финансовых показателях сыграет масштабность новой части, но есть еще одна любопытная деталь: "Нет пути домой" — первый фильм о Питере Паркере, вышедший в предновогодний слот. Премьеры всех предыдущих частей состоялись в конце весны или летом. Почему студия вдруг решила выпустить рождественскую версию?

Во-первых, для Disney, несколько лет назад купившей издательство Marvel, это стратегический слот. Голливудский киногигант давно использует его потенциал для выпуска дорогой фантастики. Последние годы в этот период, например, выходили "Звездные войны". Но очередной фильм о джедаях завис в производственном аду, и ему потребовалась соответствующая по масштабу замена.

Во-вторых, у киностудии наполеоновские планы на героя в сине-красно-паутинном костюме. По грубым подсчетам аналитиков, Холланд за четыре фильма ("Последний Мститель: Противостояние", "Человек-паук: Возвращение домой", "Мстители: Война бесконечности", "Человек-паук: Вдали от дома") принес студии $5,97 млрд. Декабрьская премьера без проблем позволит супергерою перевалить отметку в $6 млрд, но на такой смешной цифре останавливаться никто не собирается.

Метавселенная Человека-паука

За несколько месяцев до премьеры Том Холланд заявил, что не хотел бы играть паука десятилетиями. Но молодой актер и раньше заигрывал с публикой подобным образом, а продюсер "Нет пути домой" Эми Паскаль позже заявила: Sony и Marvel уже работают над следующей трилогией фильмов о Человеке-пауке. Хотя даже если Холланд откажется от дальнейшего участия, у Marvel появился туз в рукаве — мультивселенная.

События предыдущих фильмов единой киновселенной происходили в одном мире. Под чутким руководством Кевина Файги команда Мстителей росла, ставки повышались, и органичным концом оказалась победа над безумным титаном Таносом в "Финале". Куда двигаться дальше? Очевидно, в параллельные вселенные.

Железный человек, который с 2008 года был центральным супергероем Marvel, героически погиб пару лет назад, и фигуру любимчика публики нужно заменить представителем нового поколения. Студия подготовила эту замену еще в "Человек-паук: Вдали от дома", где Питер Паркер горько тосковал по Тони Старку и все же занял место плейбоя, миллиардера, филантропа.

"Нет пути домой" эту перестановку завершил, да еще с небывалым потенциалом — теперь можно вытащить любого понравившегося Человека-паука из бесконечного количества параллельных миров, сняв о нем сольный фильм. Костюм героя может в будущем примерить японская девочка, индус, темнокожий, погибшая несколько фильмов назад Гвен Стейси, пожилой Питер Паркер и даже мультяшный поросенок (да-да, и такое уже бывало). Опять же, наследие Человека-паука грандиозно.

Но фильмами Файги не планирует ограничиваться. В эпоху метавселенных продюсер решил сделать и себе одну — паучью. Это легко заметить, если посмотреть, например, на игровую индустрию. За последние пару недель отпечаток Человека-паука появился много где.

Студия-разработчик Insomniac (она трудится над серией игр о пауке для PlayStation) добавит в свою игру два костюма из нового фильма. Наверно, в главной игре нынешнего поколения Fortnite не так давно появился и сам Человек-паук, и его устройства, из которых он мечет паутину. Героя, наконец, добавили в Marvel's Avengers. Все это, безусловно, часть маркетинговой стратегии по продвижению новой премьеры. Но это палка о двух концах: контент навсегда останется в играх и будет не менее успешно работать на следующие крупные кинорелизы.

Декабрьская премьера "Человек-паук: Нет пути домой" — трамплин для самого супергероя и киностудии Marvel. Используя мощь рождественского слота, Файги запускает в работу новый этап киновселенной. В ее центре, похоже, будет именно Человек-паук. Неважно, какого цвета будет кожа героя, какого он будет пола или даже как его будут звать. Важно, что в следующее десятилетие он наверняка переплюнет Железного человека, который принес студии $12,27 млрд за девять фильмов.