Lifestyle 1 час назад

20 самых прибыльных исполнителей в 2020 году — рейтинг Billboard

Billboard опубликовал рейтинг музыкантов, заработавших больше всего в 2020 году, и отметил, что общий доход от домашнего прослушивания вырос более чем в два раза по сравнению с 2019 годом

Изображение: billboard.com Изображение: billboard.com
Изображение: billboard.com

Billboard опубликовал рейтинг музыкантов с самым высоким заработком в 2020 году и проанализировал, как предыдущий год, когда в мир пришла пандемия ковида, повлиял на музыкальный рынок.

В рейтинг вошли 22 современных исполнителя и 18 артистов, которые приобрели наибольшую популярность в прошлом и до сих пор имеют много поклонников.  Второй год подряд рейтинг возглавила Тейлор Свифт.

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Taylor Swift Тейлор Свифт. Фото: uk.wikipedia.org

20 самых прибыльных исполнителей в 2020 году 

  1. Тейлор Свифт (Taylor Swift): $23,8 млн
  2. Пост Малоун (Post Malone): $23,2 млн
  3. Селин Дион (Celine Dion): $17,5 млн
  4. Eagles: $16,3 млн
  5. Билли Айлиш (Billie Eilish): $14,7 млн
  6. Дрейк (Drake): $14,2 млн
  7. Queen: $13,2 млн
  8. The Beatles: $12,9 млн
  9. YoungBoy NBA: $11,9 млн
  10. Лил Баби (Lil Baby): $11,7 млн
  11. The Weeknd: $10,4 млн
  12. Авентура: $10,2 млн
  13. AC/DC: $10,1 млн
  14. Эминем (Eminem): $9,7 млн
  15. Лил Узи Верт (Lil Uzi Vert): $9,5 млн
  16. Люк Комбс (Luke Combs): $9,2 млн
  17. DaBaby: $9,1 млн
  18. Metallica: $9 млн
  19. BTS: $8,9 млн
  20. Pink Floyd: $8,8 млн

Издание учитывало прибыль от прослушиваний на цифровых платформах, физических и онлайн-продаж музыки, роялти за использование музыки и авторские роялти, которые исполнитель получает от каждой продажи/прослушивания. При этом не учитывались рекламные доходы.

Совокупный заработок участников списка в 202 году составил $387 млн, что в 2,5 раза меньше, чем в 2019 году ($969 млн).

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Существенно сказалось на прибыли исполнителей отсутствие концертов и гастролей из-за пандемии, отмечает Billboard.

Из-за этого артисты, которые почти не производят новую музыку и зарабатывают большую часть своих денег на концертах, переместились на более низкие позиции.

До минимума в 2020 году упали доходы от живых концертов, в то же время выросли доходы от  домашнего прослушивания. Так, общая выручка участников рейтинга от продаж, прослушивания музыки на стриминге и авторских прав выросла на 56% — со $197 млн до $308 млн.

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