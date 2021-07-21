20 самых прибыльных исполнителей в 2020 году — рейтинг Billboard

Billboard опубликовал рейтинг музыкантов с самым высоким заработком в 2020 году и проанализировал, как предыдущий год, когда в мир пришла пандемия ковида, повлиял на музыкальный рынок.

В рейтинг вошли 22 современных исполнителя и 18 артистов, которые приобрели наибольшую популярность в прошлом и до сих пор имеют много поклонников. Второй год подряд рейтинг возглавила Тейлор Свифт.

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20 самых прибыльных исполнителей в 2020 году

Тейлор Свифт (Taylor Swift): $23,8 млн Пост Малоун (Post Malone): $23,2 млн Селин Дион (Celine Dion): $17,5 млн Eagles: $16,3 млн Билли Айлиш (Billie Eilish): $14,7 млн Дрейк (Drake): $14,2 млн Queen: $13,2 млн The Beatles: $12,9 млн YoungBoy NBA: $11,9 млн Лил Баби (Lil Baby): $11,7 млн The Weeknd: $10,4 млн Авентура: $10,2 млн AC/DC: $10,1 млн Эминем (Eminem): $9,7 млн Лил Узи Верт (Lil Uzi Vert): $9,5 млн Люк Комбс (Luke Combs): $9,2 млн DaBaby: $9,1 млн Metallica: $9 млн BTS: $8,9 млн Pink Floyd: $8,8 млн

Издание учитывало прибыль от прослушиваний на цифровых платформах, физических и онлайн-продаж музыки, роялти за использование музыки и авторские роялти, которые исполнитель получает от каждой продажи/прослушивания. При этом не учитывались рекламные доходы.

Совокупный заработок участников списка в 202 году составил $387 млн, что в 2,5 раза меньше, чем в 2019 году ($969 млн).

Существенно сказалось на прибыли исполнителей отсутствие концертов и гастролей из-за пандемии, отмечает Billboard.

Из-за этого артисты, которые почти не производят новую музыку и зарабатывают большую часть своих денег на концертах, переместились на более низкие позиции.

До минимума в 2020 году упали доходы от живых концертов, в то же время выросли доходы от домашнего прослушивания. Так, общая выручка участников рейтинга от продаж, прослушивания музыки на стриминге и авторских прав выросла на 56% — со $197 млн до $308 млн.