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1 час назад

АЛЛО: цены на iPhone 13 в Украине и итоги презентации новинок от Apple

По предположению компании АЛЛО, официальный старт продаж в Украине состоится уже в ближайший месяц. 

АЛЛО: цены на iPhone 13 в Украине и итоги презентации новинок от Apple АЛЛО: цены на iPhone 13 в Украине и итоги презентации новинок от Apple
PR-материал

Вечером 14 сентября состоялась традиционная осенняя презентация от компании Apple, на которой были представлены долгожданные новинки: серия смартфонов iPhone 13, iPad, iPad mini и Apple Watch Series 7.
В этой статье мы рассмотрим ключевые изменения в новых смартфонов. 

Главные изменения iPhone 13

  1. Дизайн смартфонов претерпел минимальных изменений: самое заметное визуальное отличие — уменьшенный вырез в дисплее на фронтальной части смартфона за счет смещения разговорного динамика в ближе к торцу корпуса. Что касается тыльной части, то у моделей с приставкой Pro блок камер стал еще более массивным, а у "не Pro" моделей немного изменилось расположение камер;
  2. Еще более производительный процессор Apple A15 Bionic, выполненный по 5 нм техпроцессу; 
  3. Экран с адаптивной частотой обновления 120 Гц для старших моделей с приставкой "Pro";
  4. Минимальный объем памяти у всей линейки смартфонов в этом году составляет 128 гб, вместо 64 гб; 
  5. Камера: основной модуль получил незначительные улучшения; широкоугольный модуль камеры с усовершенствованным сенсором теперь захватывает на 92% больше света, благодаря чему качество съемки в затемненных помещениях повысилось; телевик стал также более светочувствительным, что положительно скажется на качестве фото в вечернее время суток; 
  6. Добавлена функция портретной видеосъемки в кинематографическом режиме. При этом пользователь может в реальном времени накладывать различные фильтры для придания видеоряду определенного настроения;
  7. Время автономной работы старших смартфонов линейки увеличится на 1,5 — 2,5 часа.

Цены и старт продаж в Украине

Компания АЛЛО предполагает, что цены на новинки в Украине останутся на прежнем уровне, а именно:

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  1. iPhone 13 mini с дисплеем 5.4" — от 27 999 грн
  2. iPhone 13 с дисплеем 6.1" — от 29 999 грн
  3. iPhone 13 Pro с дисплеем 6.1" — от 39 999 грн
  4. iPhone 13 Pro Max с дисплеем 6.7" — от 43 999 грн

Также, по предположению компании АЛЛО, официальный старт продаж в Украине состоится уже в ближайший месяц. 

Чтобы одним из первых узнать о старте продаж новинок и застолбить за собой право получить возможность сделать предзаказ, а также дополнительно получить выгоды от компании АЛЛО, уже сейчас вы можете оставить заявку на покупку всех свежеанонсированных гаджетов на сайте компании, просто нажав кнопку "Будь первым" под понравившимся устройством. И как только состоится анонс официального старта продаж в Украине — вы узнаете об этом одним из первых! 

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