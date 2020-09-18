27 BookForum: 10 дискусій і зустрічей зі знаменитими письменниками, яких варто почути

"Перепис населення: знати, хто ми є" — фокусна тема цьогорічного 27 BookForum, який проходить в онлайн-форматі через карантинні обмеження.

Як говорить кураторка Ганна Улюра, "це сполука чесних питань і чесних цифр, це нагода раптом чомусь сказати правду про себе, яка раптом чомусь буде цікавою комусь іншому".

Уже вручені премії авторам найкращих книг.

У конкурсі "BookForum Best Book Award" Гран-прі вручили виданню "Українська абетка. Малюнки Георгія Нарбута", а також переможцями стали "Чотири розмови про Лесю Українку" Блаженнішого Святослава Шевчука та Оксани Забужко, "Я, Ніна" Яніни Соколовой і Ольги Купріян та "Тюремна пісня" Олени Герасим'юк. А роман "Вічний календар" Василя Махнa став переможцем першого року книжкової премії "Зустріч: Українсько-єврейська літературна премія".

І зараз в розпалі онлайн-дискусії та зустрічі з українськими та зарубіжними гостями: видавцями, письменниками, філософами, активістами. Програма BookForum традиційно мастштабна — включає 31 тематичний кластер і спецпроєкт. До 137 онлайн-подій BookForum приєднались понад 300 учасників (серед них — 23 іноземних автори з 5 континентів).

Delo.ua вибрало топ-10 оналайн-подій, які варто почути на 27 BookForum.

18 вересня

Невидима загроза: як ми стали один одному небезпечними?

Коли: 18 вересня, 17:00-18:30

Учасники : Тарас Прохасько, Анатолій Дністровий, Марина Гримич, Вікторія Амеліна, Тарас Лютий.

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Це не пропаганда: розмова з Пітером Померанцевим та Ігорем Померанцевим

Коли: 18 вересня, 18:30 — 19:30

Книга британського публіциста Пітера Померанцева "Це не пропаганда. Подорож на війну проти реальності" про нові та старі інструменти залякування і брехні, які використовують політики і наркомафія, релігійні фанатики і популісти, і що можна їм протиставити. Про інформаційні війни, ботів і погоничів ботів, про тролів і хакерів, про фейкові новини і втрату прозорої політичної дискусії.

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19 вересня

Істотність різниці

Коли: 19 вересня, 16:30 — 18:00

Історик Ярослав Грицак, режисер та культурний діяч Влад Троїцький, філософи Вахтанґ Кебуладзе та Олександр Комаров, громадський діяч Владислав Кириченко та публіцист Геннадій Друзенко зберуться на розмову про минуле, яке визначає майбутнє, і спільну візію, яка може зшити українців в одну політичну націю.

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У болях і в здоров'ї: яка роль романтичних стосунків під час катаклізмів?

Коли: 19 вересня, 17:00 — 18:30

Як ми переживаємо екстремальні ситуації? Чи змінюються формати стосунків відповідно різних епох та часів? Що сьогодні означає бути в стосунках і бути сінглом? Та яка роль підтримки в стосунках?

Учасники : Борис Херсонський, Романа Романишин, Андрій Лесів, Гаська Шиян, Володимир Бєглов, Альгерд Бахаревич.

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Татуювальник з Аушвіцу: розмова з Гізер Морріс, авторкой світового бестселера

Коли: 19 вересня , 19:00 — 20:30

У світі було продано понад 3 мільйони примірників книжки "Татуювальник Аушвіцу", та цей роман очолив список бестселерів за версією The New York Times. Ця книга — дебют авторки. У 2003 році Гізер познайомилась із Лалі Соколовим, який також відомий як татуювальник Аушвіцу і ця зустріч змінила їхнє життя. Лалі понад 50 років мовчав про своє минуле і наважився розповісти про це лише у віці 87 років.

До 27 BookForum #Книголав видал новинку від авторки — сиквел до попередньої книжки — роман "Подорож Цильки". Це історія про Сесилію Кляйн, дівчинку, яку в 16 років вислали в концтабір Аушвіц. Після звільнення дівчину за так звану колаборацію з ворогом висилають у Сибір.

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"Ніч поезії та музики non-stop"

Коли: 19 вересня, 21:00-02:00

Одна з головних фестивальних атракцій. Це вечірка нового формату, яку "можна взяти з собою" — компанія близьких друзів чи занурення у поезію і музику наодинці, колонки чи навушники для прихильників і прихильниць тусівок тихого формату.

Серед іноземних авторів — учасниці поетичної платформи Versopolis Шагін Бурджу (Швеція), Гелен Айворі (Велика Британія), Таня Гамберленд (ПАР/Італія), Дебора Вукушич (Іспанія), а також британський поет і перформер Кейс Джаретт.

Серед українських — поет Юрій Іздрик, поет, перекладач Остап Сливинський, поетеса, режисерка Ірина Цілик, поетеса, перекладачка Маріанна Кіяновська.

Line-up Ночі поезії та музики non-stop: Kurs Valüt, Ragapop, Ofliyan, The Unsleeping, СТАСІК (Анастасія Шевченко).

Співорганізатор — музичний фестиваль Respublica FEST.

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20 вересня

Щоденник книгаря: розмова з Шоном Байзеллом

Коли: 20 вересня, 13:00

Автор бестселера "Щоденник книгаря" Шон Байзелл — власник однієї з найбільших букіністичних крамниць Шотландії. У 2010 році почав вести сторінку у фейсбуці й без прикрас розповідати про будні книгарні, а згодом написав мемуари.

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Щоденники ув'язнення: розмова з Олегом Сенцовим

Коли: 20 Вересня, 14:30 — 15:30

Розмова про життя до, під час та після ув'язнення.

Олег Сенцов — український кінорежисер та письменник, лауреат премії імені Андрія Сахарова "За свободу думки", премії американського ПЕН-клубу імені Барбари Ґолдсміт "Свобода писати", Національної премії України імені Т. Шевченка. Він був незаконно ув'язнений Росією з травня 2014 року і засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі. Звільнений у вересні 2019 року в рамках обміну в'язнями між Україною та Російською Федерацією.

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Просто діти: телефонна розмова Патті Сміт і Юрія Андруховича

Коли: 20 вересня, 20:00-21:00

Патті Сміт називають хрещеною мамою панк-року. Дебютний альбом Патті Horses (1975) посів чільне місце серед 500 найвагоміших альбомів усіх часів за версією журналу Rolling Stone. У 2007 році Патті Сміт внесли до Зали слави рок-н-ролу. В її житті було і жебракування та життя на вулиці, робота в книжковому магазині, зустріч із фотографом Робертом Меплторпом, яка змінила життя обох. Щирість та особливість їх відносин Патті описала в мемуарах "Просто діти" (2010 року). Вона активно веде свою інстаграм-сторінку @thisispattismith, на якій щодня публікує світлини.

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Бабця під сорок, хлопчик за тридцять: як старіють стратегії віку?

Коли: 20 вересня, 18:00 — 19:30

Стратегії віку з усіх факторів ідентичності обговорюють найменше, на диво табуйована тема. Загострення між представниками різних вікових груп стало тим очевиднішим, коли під час пандемії в зоні ризику опинилися люди старші, а носіями вірусу були переважно люди молоді. І це був конфлікт відповідальностей: хто і про кого мусить піклуватися? Наше ставлення до власного і чужого віку міняється. Міняється аж так, що ВОЗ мусило корегувати класифікації віку і офіційно подовжити роки молодості.

Про стратегії віку, та їх переваги та недоліки говоритимуть письменниці Катерина Бабкіна та Галина Вдовиченко, режисер Наріман Алієв, письменик та музикант Олександр Сидоренко (Фоззі), письменник та видавець The Village Україна Марк Лівін.

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Усі події 27 BookForum — безкоштовні.

Онлайн-трансляції проходять на сайті bookforum.ua.