Британский вариант коронавируса оказался намного заразнее

Исследование британских ученых показало, насколько заразнее новый вариант коронавируса, который возник в Великобритании. В нем делается вывод, что новый вариант увеличивает число репродукций вируса (R) на 0,4-0,7, сообщает BBC.

Последний показатель R в Великобритании оценивается от 1,1 до 1,3, а должен быть ниже 1,0, чтобы количество случаев стало уменьшаться.

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По словам профессора Акселя Ганди из лондонского Имперского колледжа, различия между типами вирусов "весьма значительны".

"Существует огромная разница в том, насколько легко распространяется этот вариантный вирус, — сказал он. — Это самое серьезное изменение вируса с начала эпидемии".

Исследование Имперского колледжа предполагает, что передача нового варианта утроилась во время ноябрьского локдауна в Англии, в то время, как "старая версия" сократилась на треть.

Случаи Covid-19 начали быстро расти во время второго всплеска, а количество случаев, зарегистрированных за один день, достигло нового максимума в четверг.

По словам профессора Ганди, вирус быстро распространился среди всех возрастных групп, хотя первые результаты показывали, что новый вариант быстрее распространяется среди людей младше 20 лет, особенно среди детей среднего школьного возраста.

"Теперь мы видим, что новый вирус повысил заразность во всех возрастных группах", — говорит Ганди.

По словам профессора Джима Нейсмита из Оксфордского университета, понадобятся новые ограничения. "Данные Имперского колледжа представляют собой лучший анализ на сегодняшний день и подразумевают, что меры, которые мы использовали до сих пор, не смогли бы — с новым вирусом — снизить число R до уровня ниже 1, — говорит Нейсмит. — Проще говоря, если мы не сделаем что-то другое, новый штамм вируса будет продолжать распространяться, больше инфекций, больше госпитализаций и больше смертей".

Самый пугающий вывод исследования в том, что ноябрьская изоляция в Англии не смогла бы остановить новую форму вируса. Строгие ограничения, способные остановить "классический коронавирус", приведут к утроению нового варианта.

Профессор Лоуренс Янг из Уорикского университета сказал, что первые признаки указывают на то, что вакцины будут эффективны против новой формы вируса.

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Общественное здравоохранение Англии присвоило новому вирусу статус "Variant of Concern 202012/01", VOC ("Проблемный вариант 202012/01")

Он был обнаружен в ноябре и предположительно возник в сентябре на юго-востоке Англии.

Нет никаких доказательств того, что это более опасно, но это увеличит количество случаев, что, в свою очередь, усилит давление на здравоохранительную систему.

Новый вариант коронавируса распространен по всей территории Великобритании, исключая Северную Ирландию, и сконцентрирован в Лондоне, а также на юго-востоке и востоке Англии.