В Zoom хотят добиться, чтоб пользователи смогли чувствовать запах кофе собеседников

Эрик Юань, CEO Zoom выступая на конференции Web Summit, сказал, что, по его мнению, искусственный интеллект привнесет физический аспект в виртуальные встречи. Еще один его важный тезис — о том, что по его мнению, многие сотрудники после пандемии не вернутся к офисной работе, пишет BBC.

После того, как в СМИ появилась первая информация о вакцине Pfizer от Covid-19, акции Zoom резко упали. Однако глава компании убежден, что видеовстречи останутся с нами надолго. Он сказал, что вскоре станет нормой приходить в офис не чаще двух дней в неделю.

"Мир станет гибридным [рабочим местом], и я думаю, что мы должны принять этот мир", — сказал Юань на конференции. Хотя, по его словам, он испытал "сильную усталость от Zoom" после того, как принял участие в 19 видеовстречах за один день. "Да, это было слишком много", — поделился он. Юань сказал, что каждый вечер он проводил 15 минут в медитации, чтобы поразмышлять о том, что бы он сделал по-другому, если бы начал день снова.

По прогнозам к концу 2020 года в Zoom будет проведено 3 трлн минут встреч. Такого феноменального роста никто не ожидал. Особенно, если учесть тот факт, что изначально компания ориентировалась просто на поставку программного обеспечения для бизнеса. Но пандемия внесла свои коррективы.

Такой взрывной рост использования программы привел к необходимости быстрого усовершенствования вопросов конфиденциальности и безопасности. "Мы должны были развиваться как можно быстрее", — сказал Юань.

Глава компании также рассказал о том, как ему трудно было привлечь финансирование, когда он начинал свой стартап в 2011 году. "Я не помню точно, сколько было отказов. Но их было слишком много. Пожалуй, если бы я был венчурным капиталистом, я не уверен, что сам был финансировал этот проект", — сказал он.

Но когда Zoom вышел на фондовую биржу Нью-Йорка в апреле 2019 года его оценили в $9,2 млрд. Возможно, это отчасти является заслугой его собственного упорства — Юаню восемь раз отказывали в визе в США, прежде чем он наконец переехал из Китая в Кремниевую долину в 1997 году.

Несмотря на то, что его личное состояние оценивается в $18 млрд, Юань говорит, что не замечает, что его жизнь изменилась. "Я смотрю на себя, на свою семью, на то, как я работаю или играю, и не вижу, чтобы что-то сильно изменилось. Zoom по-прежнему Zoom, я все еще я. Я просто работаю больше часов, но мне это нравится", — заключил глава компании.