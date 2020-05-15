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Чилдрен Кинофест-2020 проведут онлайн: неделя лучших европейских фильмов и ретроспектив

6-й Чилдрен Кинофест — кинофестиваль для детей и подростков — в этом году пройдет в онлайн-формате. В программе два конкурса и знакомство с историей кинематографа

Чилдрен Кинофест-2020 проведут онлайн: неделя лучших европейских фильмов и ретроспектив Чилдрен Кинофест-2020 проведут онлайн: неделя лучших европейских фильмов и ретроспектив

VII Фестиваль искусства кино для детей и подростков Чилдрен Кинофест в этом году пройдет онлайн с 29 мая по 7 июня на сайте фестиваля.

В конкурсную программу фестиваля войдут  семь фильмов, отобранных командой Чилдрен Кинофеста на европейских киносмотрах для детей и подростков.

Кратко и по делу в Telegram

чилдрен кинофест

От Украины в конкурсе приключенческая лента "Фокстер & Макс" Анатолия Матешко (производства Pronto film). Главный герой фильма, двенадцатилетний школьник Макс, находит баллончик с нанокраской и рисует граффити собаки. Неожиданно рисунок оживает и превращается в пса-наноробота с супервозможностями.
     
Подроосткам будет интересен роуд-муви "Лос Бандо" — фильм о путешествии на рок-фестиваль в Норвегию, номинированный на Берлинале как лучший художественный фильм для юношества.
 
На фестивале покажут два анимационных фильма. Для маленьких зрителей — "Сипсик — кукла-друг" — экранизацию  серии рассказов, которые стали символом детской литературы Эстонии. "Гол!" — лента, созданная в лучших традициях британской анимации, о кротике, который мечтает стать футболистом, а не шахтером, как все его родственники.
 
Также в программу вошли немецкое фэнтези "Тим Талер, или Проданный смех", австралийский семейный фильм "Мой друг мистер Персиваль" и голландско-немецкая драма "Салон красоты Роме".

Победителем конкурсной программы станет фильм, который выберет аудитория.

Еще один традиционный конкурс фестиваля — конкурс короткометражных детских фильмов. На него прислали 220 заявок, из которых организаторы выберут по 5 финалистов в двух категориях от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет. Имена финалистов будут объявлены 19 мая. Победителей определит жюри. Зрителям также предложат проголосовать онлайн, по итогам голосования вручат "Приз зрительских симпатий" и 10 тысяч гривен.

Специальным событием ко Дню защиты детей, 1 июня, станет онлайн-премьера победителя Чилдрен Кинофеста прошлого года — анимационного фэнтези "Похищенная принцесса" Олега Маламужа (производства студии Animagrad). Лента рассказывает историю дочери киевского князя, похищенной злым колдуном, и странствующего музыканта, который пытается ее спасти. На сайте фестиваля фильм можно будет посмотреть с 1 по 7 июня.

Также зрители фестиваля смогут познакомиться с историей кинематографа. Ретроспективным показом фестиваля станет подборка фильмов Жоржа Мельеса — одного из основателей мирового кинематографа, первого в истории автора спецэффектов и монтажных фокусов. В предыдущие годы эта секция представила ретроспективы первооткрывателей из мира кино Чарли Чаплина, Бастера Китона, Лотты Райнигер, Жоржа Мельеса и братьев Люмьер.

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Как и всегда, фильмы программы можно будет посмотреть бесплатно. Показы конкурсной программы будут продолжаться 7 дней. Фильм-ретроспектива и работы финалистов конкурса детских короткометражных фильмов, которые входят во внеконкурсную программу, будут доступны для просмотра как спецсобытия по расписанию в течение одного дня.

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