Google собирается производить свои гаджеты из переработанных материалов

Компания Google не устает бороться за улучшение экологической обстановки на планете. К 2022 году при производстве гаджетов компании будут использовать переработанный пластик.

Об этом Google сообщает в своем официальном блоге.

Компания сделала акцент на том, что создает технологии, которые ставят людей на первое место и расширяет доступ к преимуществам этих технологий. Таким образом Google стремится сократить ущерб, наносимый окружающей среде от увеличивающегося количества гаджетов.

В продуктах Google, включая недавно выпущенные смартфоны Pixel 5 и динамики Nest Audio, теперь используются материалы, пригодные для вторичной переработки. Компания поставила цель к 2022 году создавать более экологичные продукты, но достигла ее гораздо раньше.

Задняя крышка Pixel 5 сделала из 100% переработанного алюминия, что снижает углеродный след продукта на 35%, а динамики Nest Audio на 70% состоят из переработанного пластика.

Также Google заявляет, что поставила перед собой новую цель — к 2025 году использовать переработанные или возобновляемые материалы как минимум в 50% всего пластика, входящего в состав аппаратных продуктов компании.

Кроме того, Google заявила, что ищет способы уменьшить количество мусорных свалок. К 2022 году компания взяла на себя обязательство получить сертификацию UL 2799 Zero Waste to Landfill (стандарт по нулевым отходам и их утечке) для всех своих сборочных производств, что означает, что большая часть отходов, производимых на этих площадках, будет идти на переработку.

Компания добавила, что продолжает поддерживать 100% углеродно-нейтральную доставку продуктов напрямую потребителям, а к 2025 году берет на себя обязательство обеспечить для всех продуктов упаковку, произведенную на 100% без пластика и со 100% перерабатываемых материалов.

В заявлении не уточняется, будет ли это распространяться на аксессуары гаджетов, такие как кабели и зарядные устройства, которые обычно поставляются вместе со смартфонами и динамиками. Google перевыполнила план, поставленный в 2019 году и заявляет о том, что к 2022 году все устройства компании будут содержать переработанный пластик.

Также сообщается о том, что с 2014 по 2018 год выбросы углерода на единицу продукции, связанные с транспортировкой, сократились на 40%. Оставшийся объем выбросов Google компенсирует за счет покупки углеродных кредитов.