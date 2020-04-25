Как карантин влияет на выбор украинцев: 7 трендов новой реальности потребления

Прошло больше месяца с тех пор, как Украина, находясь на карантине, познает преимущества и недостатки удаленной работы, и ожидает новостей об изменении ситуации. За это время стадия отрицания сменилась принятием, большинство украинцев соблюдают все запреты и новые указания.

Новые пищевые привычки — дрожжи, соль и макароны

Текущая ситуация внесла коррективы не только в планы на будущее, но и в приоритетность покупок, в результате чего повысился спрос на товары первой необходимости.

Так, по данным Nielsen Ukraine, на 12 неделе началась большая закупка категорий кулинарии и приготовления еды дома, а именно: макаронные изделия (+162%), сухие завтраки (+91%), пельмени (+74%), детскую еду (+34%) и корм для животных (+23%). Не обошлось, конечно, и без ажиотажа на соль (+247%).

Также выросло потребление товаров для заботы о своем здоровье (38%), витаминов, пищевых добавок (15%), товаров по уходу за домом (14%).

Бум телесмотрения

Карантин, введенный в Украине с середины марта, стал также причиной изменения потребительских привычек во взаимодействии с медиа.

В этом году удалось в первую же неделю не просто преодолеть сезонное падение телесмотрения, а и увеличить его в среднем на 30 минут в день.

Спрос на онлайн-курсы и игры

Помимо просмотра телевизионных эфиров, украинцы еще и активно развлекаются и развиваются. Поскольку многие платформы открыли доступ к образовательному контенту, украинцы начали проявлять интерес к онлайн-курсам, изучению иностранных языков и прослушиванию подкастов.

Кроме образования, большим спросом пользуются всяческие игры, причем не только онлайн, но и настольные, что также подтверждается ростом продаж на маркетплейсах: на 79% вырос спрос на OLX и на 156% — ­­на Rozetka.

Новая норма — потребность в контенте, а не товарах

С введением Всеукраинской школы онлайн, в два раза выросло посещение сайтов в категории образования. В категории развлечений на 35% вырос трафик сервиса трансляций игр Twitch, и на 22% выросли сайты с рецептами.

Также на 13% выросли сайты категорий порталы, а E-commerce хоть и удерживает трафик, однако до "праздничных" показателей 14 февраля и 8 марта дошел только на предпасхальной неделе. Rozetka выросла на 14% на первой неделе карантина и на 17% перед Пасхой после того, как запустила доставку пасхальных наборов.

Новые новостные авторитеты — рост аккаунтов госорганов

В привычной украинцам борьбе с фейковыми новостями все больше набирают популярность официальные аккаунты государственных органов в социальных сетях, например, Министерства здравоохранения и Кабмина, которые входят в категорию Сервисы.

Среди топовых тем в течение нескольких недель карантина продолжают держаться обновления по числу заболевших коронавирусом, доставка продуктов, Google Classroom, постановления о карантине, режим чрезвычайной ситуации и как сделать маску самостоятельно. Перед объявлением превентивных мер и введения ограничений на треть выросли новостные сайты и с тех пор удерживают высокие показатели посещаемости. Среди набравших популярность ресурсов: РБК-Украина и Украинская Правда (в 2 раза), ТСН (+31%).

В фокусе поиска: технологии, сайты о лекарствах и…онлайн-радио

Значительно выросли также такие категории, как недвижимость (на 24% в первую неделю и на 43% в третью неделю карантина), IT (+20% рост на сайтах о технологиях), и здоровье +15% (в 2 раза вырос трафик liki24, и на 16% — tabletki.ua).

Кроме того, следом за стандартным телесмотрением вырос трафик сайтов телеканалов с возможностью просмотра видеоконтента, в частности, благодаря Teleportal, который на 4-й неделе карантина увеличил посещаемость на 54%. В поисках вдохновения на 5-й неделе карантина на 40% выросло онлайн-радио, когда все уже переслушали свои предыдущие плейлисты.

Бренды пропускают через фильтр социальной ответственности

Потребители продолжают следить за реакцией бизнеса и его действиями по оказанию помощи государству и обществу в борьбе с преодолением всех последствий, вызванных коронавирусом. По данным исследования Edelman Trust Barometer, в котором проанализировано влияние вспышки коронавируса на восприятие брендов, 62% опрошенных сказали, что их страны не преодолеют кризис без участия брендов, играющих ключевую роль в решении проблем. По мнению 55% людей, компании и бренды более быстро и эффективно отвечают на вызовы, чем правительство. В то же время 71% отметили, что навсегда утратят доверие к бренду, для которого прибыль окажется важнее людей.

Потребители продолжают следить за реакцией бизнеса и его действиями по оказанию помощи государству и обществу в борьбе с преодолением всех последствий, вызванных коронавирусом.

По данным исследования Edelman Trust Barometer, в котором проанализировано влияние вспышки коронавируса на восприятие брендов, 62% опрошенных сказали, что их страны не преодолеют кризис без участия брендов, играющих ключевую роль в решении проблем. По мнению 55% людей, компании и бренды более быстро и эффективно отвечают на вызовы, чем правительство. В то же время 71% отметили, что навсегда утратят доверие к бренду, для которого прибыль окажется важнее людей.