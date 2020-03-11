Какие смартфоны подделывают чаще всего

Самой популярной моделью, которую подделывают чаще всего, является iPhone 8. Второе и третье места заняли Samsung W2018 и W2019, следом идут iPhone XS Max, Samsung Galaxy S10+ и другие популярные модели. Об этом стало известно по итогам ежегодного рейтинга популярного бенчмарка Master Lu.

Что касается характеристик подделок, то она не меняется на протяжении нескольких лет. В настоящее время наиболее типичными характеристиками являются экран разрешением 720p, SoC MediaTek MT6589, графическое ядро Mali-400 MP GPU.

Стоит отметить, что количество подделок сильно сократилось. 3 года назад бенчмарк Master Lu зафиксировал в своей базе около 300 тысяч подделок, годом позже их количество сократилось до 210 тысяч, еще через год — до 100 тысяч, а в этом году было обнаружено всего 47 тысяч клонов.

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Ранее сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве остановили реализацию незаконно ввезенных в Украину мобильных телефонов и техники Apple через один из киевских интернет-магазинов.

А в компании Rozetka признали, что доля продаж поддельных товаров на их платформе составляет менее 1%.