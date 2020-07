Конец эмбарго: Sony и культовые музыканты представили мини-альбом к самурайской игре

Во вторник, 14 июля, спадает эмбарго по рецензиям на одну из самых ожидаемых эксклюзивных игр для консоли Sony PlayStation 4 "Ghost of Tsushima".

При этом, как сообщает пресс-служба компании, пользователи уже могут купить мини-альбом "Sound of the Storm — Ghost of Tsushima Soundtrack Reimagined" написанный специально для игры.

В альбом, который поступил в продажу 10 июля, вошли композиции исполнителей Tycho, TOKiMONSTA, the Glitch Mob и Alessandro Cortin из группы Nine Inch Nails. В частности, он содержит такие треки: Saikuron (The Glitch Mob Remix) — The Glitch Mob, Bushido (Alessandro Cortini Re-Work) — Alessandro Cortini, Ghost of Kodoku (Tycho Remix) — Tycho, The Ghost Burns (TOKiMONSTA Remix) — TOKiMONSTA. Мини-альбом доступен на таких платформах, как Apple Music, YouTube и Deezer

Отметим, что 17 июля, в день выхода игры на PlayStation 4, будет доступен официальный саундтрек Ghost of Tsushima в виде набора из 2-х CD (в будущем планируется выпуск винилового издания). Его композиторами стали Илан Эшкери и Сигэру "Умэ" Умэбаяси. Илан написал музыку ко многим фильмам, таким как "Кориолан", "47 ронинов" и "Звёздная пыль", к играм франшизы The Sims. Умэ известен по своим работам к фильмам "Дом летающих кинжалов", "Настоящая легенда" и "Великий мастер".

Справка: Действие игры происходит в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию, когда остров Цусима был захвачен и разорён Монгольской империей. Главный герой, японский самурай по имени Дзин, в одиночку даёт бой превосходящим силам монголов, опираясь на старые самурайские традиции и необычные методы борьбы. Остров Цусима в игре представляет собой открытый мир, по которому игрок может передвигаться свободно; на нём имеется множество примечательных мест — от бамбуковых зарослей до замков.

Напомним, что ранее корпорация Sony представила игровую приставку PlayStation 5, аксессуары и несколько новых игр, среди которых Spider-Man: Miles Morales, гоночный симулятор Gran Turismo 7 и восьмая часть Resident Evil: Village.