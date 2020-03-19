Конец эпохи: вышел последний номер журнала Playboy

Последний печатный номер журнала Playboy вышел в США на этой неделе. До этого момента печатная версия журнала выходила раз в три месяца, а всего журнал издавался 66 лет.

Исполнительный директор компании Playboy Enterprises Бен Кон заявил, что сейчас стало совершенно очевидно, что пандемия коронавируса окажет негативное влияние на производство контента и цепочку поставок журнала. В связи с этим поднялся вопрос о том, как Playboy сможет радовать своих читателей и общаться с ними каждый день, а не раз в три месяца.

Выпуск онлайновой версии Playboy продолжится, а в 2021 году компания Playboy Enterprises обещает представить новые продукты, среди которых будут и печатные (специальные версии), но подробностей об этом пока что нет.

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Основатель Playboy Хью Хефнер выпустил первый номер журнала в 1953 году. Тираж в 50 тысяч экземпляров раскупили менее чем за день, на обложке первого номера была Мэрилин Монро.

В 2016 году редакция Playboy приняла решение отказаться от публикации фотографий обнаженных женщин, однако ровно через год компания вернулась к обнаженным фотографиям. Тогда творческий директор издания Купер Хефнер, сын основателя Playboy, назвал ошибкой решение об отказе от таких снимков.