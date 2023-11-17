Мультфільм "Мавка. Лісова пісня" зібрав у прокаті понад $20 млн: ТОП-10 країн за кількістю придбаних квитків

Загальні касові збори українського анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня", створеного за мотивами драми-феєрії Лесі Українки, у світовому й українському прокаті перевищили позначку $20 млн.

Про це повідомила пресслужба компанії Film.ua Group.

Зазначається, що мультфільм побачили на великих екранах у 148 країнах.

Анімаційний фільм переклали 32 мовами. Крім того, майже в кожній країні практикували одночасний прокат україномовної версії мультфільму.

В Україні "Мавка" вже встановила рекорд серед національних фільмів за касовими зборами та кількістю проданих квитків за часів незалежності. Також мультфільм став найуспішнішим анімаційним релізом у кінопрокаті України за всі часи, залишивши позаду голлівудські анімаційні хіти від Disney, Pixar, Illumination Entertainment тощо.

Частка касових зборів "Мавки" в загальному національному прокаті протягом 10 місяців 2023 року становить 9%, а частка касових зборів мультфільму серед усіх українських релізів 2023 року (10 місяців) – 51%.

"Мавка" також посідає третю позицію серед усіх фільмів у прокаті за часів незалежності України, її випереджають лише "Людина-павук: додому шляху немає" (2021) та "Аватар: Шлях води" (2022). Прокат анімаційної стрічки триває вже 38 тижнів, окрім того, відбувся реліз на діджитал платформі (ексклюзивно на SWEET.TV).

У міжнародному прокаті "Мавка" також досягла успішних результатів майже в кожній країні, де була представлена.

Зокрема, у Франції за зборами першого дня прокату мультфільм посів першу позицію серед усіх прем’єрних релізів і другу – за результатами стартового вікенду в національному французькому прокаті. Він опинився серед 5 найкасовіших фільмів прем'єрного тижня.

В Італії "Мавка" стала п’ятим найкасовішим анімаційним фільмом 2023 року, провівши п’ять тижнів у першій трійці. У Португалії "Мавка" посіла перше місце серед незалежних анімаційних дебютів 2023 року і друге місце серед усіх анімаційних релізів року.

Також мультфільм став найкращим сімейним фільмом у кінотеатральному прокаті в Нідерландах, обійшовши англо-німецький мультфільм “Дивовижний Моріс”.

Прокат "Мавки" ще триває, нещодавно він стартував у Норвегії, Туреччині, низці країн Латинської Америки та в Словенії.

Бюджет мультфільму становить 187 млн грн, держава виділила на його виробництво 49,5 млн грн.