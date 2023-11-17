Мультфильм "Мавка. Лесная песня" собрал в прокате более $20 млн: ТОП-10 стран по количеству приобретенных билетов

Общие кассовые сборы украинского анимационного фильма "Мавка. Лесная песня", созданного по мотивам драмы-феерии Леси Украинки, в мировом и украинском прокате превысили отметку в $20 млн.

Об этом сообщила пресс-служба компании Film.ua Group.

Мультфильм увидели на больших экранах в 148 странах.

Анимационный фильм перевели на 32 языка. Кроме того, почти в каждой стране практиковали одновременный прокат украиноязычной версии мультфильма.

В Украине "Мавка" уже установила рекорд среди национальных фильмов по кассовым сборам и количеству проданных билетов за времена независимости. Мультфильм стал самым успешным анимационным релизом в кинопрокате Украины, оставив позади голливудские анимационные хиты от Disney, Pixar, Illumination Entertainment и т.д.

Доля кассовых сборов "Мавки" в общем национальном прокате в течение 10 месяцев 2023 составляет 9%, а доля кассовых сборов мультфильма среди всех украинских релизов 2023 (10 месяцев) - 51%.

"Мавка" также занимает третью позицию среди всех фильмов в прокате за время независимости Украины, ее опережают только "Человек-паук: домой пути нет" (2021) и "Аватар: Путь воды" (2022). Прокат анимационной ленты длится уже 38 недель, кроме того состоялся релиз на диджитал платформе (эксклюзивно на SWEET.TV).

В международном прокате "Мавка" также добилась успешных результатов почти в каждой стране, где была представлена.

В частности, во Франции по сбору первого дня проката мультфильм занял первую позицию среди всех премьерных релизов и вторую – по результатам стартового уикенда в национальном французском прокате. Он оказался среди 5 самых кассовых фильмов премьерной недели.

В Италии "Мавка" стала пятым кассовым анимационным фильмом 2023 года, проведя пять недель в первой тройке. В Португалии "Мавка" заняла первое место среди независимых анимационных дебютов 2023 года и второе место среди всех анимационных релизов года.

Также мультфильм стал лучшим семейным фильмом в кинотеатральном прокате в Нидерландах, обойдя англо-германский мультфильм "Удивительный Морис".

Прокат "Мавки" еще продолжается, недавно он стартовал в Норвегии, Турции, ряде стран Латинской Америки и Словении.

Бюджет мультфильма составляет 187 млн грн, государство выделило на его производство 49,5 млн. грн.