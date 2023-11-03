Мультфільм "Мавка. Лісова пісня" вийшов у прокат у Туреччині

Анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня", створена за мотивами твору Лесі Українки, вийшла у широкий прокат у Туреччині.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства України з питань кіно.

"У Турецьких кінотеатрах розпочався широкий прокат анімаційного українського фільму «Мавка». Також, вийшов трейлер до «Мавки» турецькою мовою", - йдеться у повідомленні.

У Держкіно нагадали, що мультфільм створено за мотивами «Лісової пісні» Лесі Українки й адаптовано під жанр сімейної анімації. В основі мультфільму — образи зі слов’янських міфів і легенд.

"Мавка" у кінотеатрах за кордоном

Український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" справив неабияке враження на українців та іноземних глядачів.

Стрічка вийшла у широкий кінотеатральний прокат у Великій Британії та Ірландії. Також покази мультфільму відбулися у Естонії, Латвії та Литві.

Крім того, "Мавка. Лісова пісня" вийшла у широкий кінотеатральний прокат у Німеччині, Швейцарії та Австрії.

Крім того, "Мавка. Лісова пісня" зібрала в прокаті в Іспанії та Італії майже 2 мільйони євро.

У кінотеатральному прокаті в країнах Азії мультфільм показали у В'єтнамі та Південній Кореї

Бюджет мультфільму становить 187 млн грн, держава виділила на виробництво мультфільму 49,5 млн грн.