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Мультфильм "Мавка. Лесная песня" вышел в прокат в Турции
Анимационная лента "Мавка. Лесная песня", созданная по мотивам произведения Леси Украинки, вышла в широкий прокат в Турции.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.
"В Турецких В кинотеатрах начался широкий прокат анимационного украинского фильма «Мавка». Также, вышел трейлер к «Мавке» на турецком языке", - говорится в сообщении.
В Госкино напомнили, что мультфильм создан по мотивам Лесной песни Леси Украинки и адаптирован под жанр семейной анимации. В основе мультфильма – образы из славянских мифов и легенд.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Мавка" в кинотеатрах за границей
Украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" произвел большое впечатление на украинцев и иностранных зрителей.
Лента вышла в широкий кинотеатральный прокат Великобритании и Ирландии. Также показы мультфильма прошли в Эстонии, Латвии и Литве.
Кроме того, "Мавка. Лесная песня" вышла в широкий кинотеатральный прокат в Германии, Швейцарии и Австрии .
Кроме того, "Мавка. Лесная песня" собрала в прокате в Испании и Италии около 2 миллионов евро.
В кинотеатральном прокате в странах Азии мультфильм показали во Вьетнаме и Южной Корее
Бюджет мультфильма составляет 187 млн. грн., государство выделило на производство мультфильма 49,5 млн. грн.