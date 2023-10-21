"Мавка. Лісова пісня" підкорюватиме кінотеатри у Південній Кореї (ВІДЕО)

У кінотеатрах Південної Кореї з'явився український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня", створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства України з питань кіно.

"Спеціально до прем’єри відома корейська співачка та акторка Cохум Кім переспівала Мавчину пісню, аби донести до глядачів магічні послання про любов, боротьбу та вічну весну", - зазначають на офіційній сторінці мультфільму у Facebook.

Сценарій мультфільму ґрунтується на драмі «Лісова пісня»Лесі Українки та давньослов'янській міфологічній символіці.

"Сюжет «Мавки» цікавить як дорослих, так і дітей завдяки магії української автентичності, яскравим зображенням українських мотивів та чудовому розповіданню", - підкреслюють у Держкіно.

"Мавка" у кінотеатрах за кордоном

Український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" справив неабияке враження на українців та іноземних глядачів.

Вперше у кінотеатральному прокаті в країнах Азії мультфільм показали у В'єтнамі.

Стрічка вийшла у широкий кінотеатральний прокат у Великій Британії та Ірландії. Також покази мультфільму відбулися у Естонії, Латвії та Литві.

Крім того, "Мавка. Лісова пісня" вийшла у широкий кінотеатральний прокат у Німеччині, Швейцарії та Австрії.

Крім того, "Мавка. Лісова пісня" зібрала в прокаті в Іспанії та Італії майже 2 мільйони євро.

Бюджет мультфільму становить 187 млн грн, держава виділила на виробництво мультфільму 49,5 млн грн.