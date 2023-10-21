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"Мавка. Лесная песня" будет покорять кинотеатры в Южной Корее (ВИДЕО)
В кинотеатрах Южной Кореи появился украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня", созданный по мотивам драмы-феерии Леси Украинки.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.
"Специально до премьеры известная корейская певица и актриса Cохум Ким перепела песню Марки, чтобы донести до зрителей магические послания о любви, борьбе и вечной весне", - отмечают на официальной странице мультфильма в Facebook .
Сценарий мультфильма основывается на драме «Лесная песня» Леси Украинки и древнеславянской мифологической символике.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Сюжет «Мавки» интересует как взрослых, так и детей благодаря магии украинской подлинности, ярким изображениям украинских мотивов и великолепному рассказу», – подчеркивают в Госкино.
"Мавка" в кинотеатрах за границей
Украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" произвел большое впечатление на украинцев и иностранных зрителей.
Впервые в кинотеатральном прокате в Азии мультфильм показали во Вьетнаме.
Лента вышла в широкий кинотеатральный прокат Великобритании и Ирландии. Также показы мультфильма прошли в Эстонии, Латвии и Литве.
Кроме того, "Мавка. Лесная песня" вышла в широкий кинотеатральный прокат в Германии, Швейцарии и Австрии .
Кроме того, "Мавка. Лесная песня" собрала в прокате в Испании и Италии около 2 миллионов евро.
Бюджет мультфильма составляет 187 млн. грн., государство выделило на производство мультфильма 49,5 млн. грн.