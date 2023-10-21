"Мавка. Лесная песня" будет покорять кинотеатры в Южной Корее (ВИДЕО)

В кинотеатрах Южной Кореи появился украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня", созданный по мотивам драмы-феерии Леси Украинки.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"Специально до премьеры известная корейская певица и актриса Cохум Ким перепела песню Марки, чтобы донести до зрителей магические послания о любви, борьбе и вечной весне", - отмечают на официальной странице мультфильма в Facebook .

Сценарий мультфильма основывается на драме «Лесная песня» Леси Украинки и древнеславянской мифологической символике.

"Сюжет «Мавки» интересует как взрослых, так и детей благодаря магии украинской подлинности, ярким изображениям украинских мотивов и великолепному рассказу», – подчеркивают в Госкино.

"Мавка" в кинотеатрах за границей

Украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" произвел большое впечатление на украинцев и иностранных зрителей.

Впервые в кинотеатральном прокате в Азии мультфильм показали во Вьетнаме.

Лента вышла в широкий кинотеатральный прокат Великобритании и Ирландии. Также показы мультфильма прошли в Эстонии, Латвии и Литве.

Кроме того, "Мавка. Лесная песня" вышла в широкий кинотеатральный прокат в Германии, Швейцарии и Австрии .

Кроме того, "Мавка. Лесная песня" собрала в прокате в Испании и Италии около 2 миллионов евро.

Бюджет мультфильма составляет 187 млн. грн., государство выделило на производство мультфильма 49,5 млн. грн.