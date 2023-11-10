Мультфільм "Мавка. Лісова пісня" стартував у кінопрокаті Словенії

У кінотеатрах Словенії вийшов у широкий прокат український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня", створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства України з питань кіно.

"Дивіться, як Мавка говорить словенською й приходьте у кіно. Єднайтеся з українським пралісом, знайомтеся з дивовижними персонажами та вивчайте з ними мову вітру", - йдеться у повідомленні.

У Держкіно нагадали, що мультфільм створено за мотивами "Лісової пісні" Лесі Українки й адаптовано під жанр сімейної анімації. В основі мультфільму — образи зі слов’янських міфів і легенд.

"Мавка" у кінотеатрах за кордоном

Український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" справив неабияке враження на українців та іноземних глядачів.

Стрічка вийшла у широкий кінотеатральний прокат у Великій Британії та Ірландії. Також покази мультфільму відбулися у Естонії, Латвії та Литві.

Крім того, "Мавка. Лісова пісня" вийшла у широкий кінотеатральний прокат у Німеччині, Швейцарії та Австрії.

Крім того, "Мавка. Лісова пісня" зібрала в прокаті в Іспанії та Італії майже 2 мільйони євро.

У кінотеатральному прокаті в країнах Азії мультфільм показали у В'єтнамі та Південній Кореї.

Також нещодавно стрічка вийшла у широкий прокат у Туреччині.

Бюджет мультфільму становить 187 млн грн, держава виділила на виробництво мультфільму 49,5 млн грн.