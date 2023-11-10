Мультфильм "Мавка. Лесная песня" стартовал в кинопрокате Словении

В кинотеатрах Словении вышел в широкий прокат украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня", созданный по мотивам драмы-феерии Леси Украинки.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"Смотрите, как Мавка говорит по-словенски и приходите в кино. Объединяйтесь с украинским древнем лесом , знакомьтесь с удивительными персонажами и изучайте с ними язык ветра", - говорится в сообщении.

В Госкино напомнили, что мультфильм создан по мотивам "Лесной песни" Леси Украинки и адаптирован под жанр семейной анимации. В основе мультфильма – образы из славянских мифов и легенд.

"Мавка" в кинотеатрах за границей

Украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" произвел большое впечатление на украинцев и иностранных зрителей.

Лента вышла в широкий кинотеатральный прокат в Великобритании и Ирландии. Также показы мультфильма прошли в Эстонии, Латвии и Литве.

Кроме того, "Мавка. Лесная песня" вышла в широкий кинотеатральный прокат в Германии, Швейцарии и Австрии .

Кроме того, "Мавка. Лесная песня" собрала в прокате в Испании и Италии около 2 миллионов евро.

В кинотеатральном прокате в странах Азии мультфильм показали во Вьетнаме и Южной Корее .

Также недавно фильм вышел в широкий прокат в Турции.

Бюджет мультфильма составляет 187 млн грн., государство выделило на производство мультфильма 49,5 млн грн.