На онлайн-тренинге "Брейнхакинг" расскажут, как повысить личную продуктивность

Уже на этой неделе состоится серия онлайн мастер-классов "Брейнхакинг", на которой можно научиться перестать откладывать важные дела на потом, повысить продуктивность мозга и успевать в разы больше. Об этом сообщили организаторы тренингов.
Мероприятия проведут 23 и 24 сентября 2020 года — начало трансляции в каждый из дней запланировано в 19:30.
Посмотреть тренинг можно бесплатно, для этого желающим необходимо зарегистрироваться на сайте онлайн-ивента по ссылке. Стоит отметить, что мест — ограниченное количество.
Спикером выступит Виктор Рублев — тренер по развитию возможностей мозга и личной продуктивности, продюсер радио-шоу "Мотив", которое входит в ТОП-3 корпоративных тренеров Украины.
На тренинге он поможет узнать, как использовать возможности своего мозга на максимум, эффективнее работать с информацией и успевать делать больше по-настоящему важных задач.
В частности, благодаря мастер-классам участники узнают:
✓ Что важно знать о мозге, чтобы достигать своих целей и быть на пиковом уровне продуктивности?
✓ Как прокачать мозг, эффективно развиваться и работать с информацией?
✓ Как избавиться от перегруза и перестать откладывать важные дела на потом?
✓ Как обучаться быстро и легко? Главные принципы эффективного обучения;
✓ В чем разница между занятостью и результативностью?
✓ Какие нейромедиаторы влияют на вашу продуктивность?
✓ Почему мозгу нравится прокрастинировать?
✓ Как избавиться от ментальных тараканов, которые мешают действовать?
✓ 10 техник для повышения личной продуктивности.
Участие в онлайн мастер-классах будет особенно полезно, если:
• вы находитесь в большом потоке информации: почта, мессенджеры, звонки, новости;
• важные дела и мысли вылетают из головы;
• бывает сложно сконцентрироваться; быстро наступает интеллектуальная усталость;
• скопилось много книг и курсов, которые хотите изучить, а руки не доходят;
• прокрастинируете и откладываете важные дела на потом.
Кроме того, те участники, которые зарегистрируются на тренинг прямо сейчас, получат в качестве бонуса PDF-отчет "7 способов зарядить мозг и побороть усталость".