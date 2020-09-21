Образование и карьера 40 минут назад

На онлайн-тренинге "Брейнхакинг" расскажут, как повысить личную продуктивность

На мастер-классах можно узнать, как использовать возможности своего мозга на максимум, эффективнее работать с информацией и успевать делать больше по-настоящему важных задач

Спикер мастер-класса Виктор Рублев. Фото: "Брейнхакинг" Спикер мастер-класса Виктор Рублев. Фото: "Брейнхакинг"
Спикер мастер-класса Виктор Рублев. Фото: "Брейнхакинг"

Уже на этой неделе состоится серия онлайн мастер-классов "Брейнхакинг", на которой можно научиться перестать откладывать важные дела на потом, повысить продуктивность мозга и успевать в разы больше. Об этом сообщили организаторы тренингов.

Мероприятия проведут 23 и 24 сентября 2020 года — начало трансляции в каждый из дней запланировано в 19:30.

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Посмотреть тренинг можно бесплатно, для этого желающим необходимо зарегистрироваться на сайте онлайн-ивента по ссылке. Стоит отметить, что мест — ограниченное количество.

Спикером выступит Виктор Рублев — тренер по развитию возможностей мозга и личной продуктивности, продюсер радио-шоу "Мотив", которое входит в ТОП-3 корпоративных тренеров Украины.

На тренинге он поможет узнать, как использовать возможности своего мозга на максимум, эффективнее работать с информацией и успевать делать больше по-настоящему важных задач.

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В частности, благодаря мастер-классам участники узнают:

✓ Что важно знать о мозге, чтобы достигать своих целей и быть на пиковом уровне продуктивности?

✓ Как прокачать мозг, эффективно развиваться и работать с информацией?

✓ Как избавиться от перегруза и перестать откладывать важные дела на потом?

✓ Как обучаться быстро и легко? Главные принципы эффективного обучения;

✓ В чем разница между занятостью и результативностью?

✓ Какие нейромедиаторы влияют на вашу продуктивность?

✓ Почему мозгу нравится прокрастинировать?

✓ Как избавиться от ментальных тараканов, которые мешают действовать?

✓ 10 техник для повышения личной продуктивности.

Участие в онлайн мастер-классах будет особенно полезно, если:

вы находитесь в большом потоке информации: почта, мессенджеры, звонки, новости;

важные дела и мысли вылетают из головы;

бывает сложно сконцентрироваться; быстро наступает интеллектуальная усталость;

скопилось много книг и курсов, которые хотите изучить, а руки не доходят;

прокрастинируете и откладываете важные дела на потом.

Кроме того, те участники, которые зарегистрируются на тренинг прямо сейчас, получат в качестве бонуса PDF-отчет "7 способов зарядить мозг и побороть усталость".

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