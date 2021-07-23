Найбільше кадрів бракує в ІТ: головні тези спікерів потоку HR на GET Business Festival

Про нову роль HR-спеціаліста, компетенції та навички лідера, а також про управлінські рішення, які підвищують ефективність роботи команди, розповіли спікери потоку "Менеджмент | HR MARATHON" головного фестивалю бізнес-практики GET Business Festival.

"Розуміння людей — найсильніша компетенція" — відкрив потік Digital HR-експерт Майк Притула. Він поділився новими функціями HR у компаніях майбутнього та новими правилами корпоративної гри.

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HR-фахівець сьогодні — це кадровик, менеджер, стратег, бізнес-партнер, co-founder, founder.

Також Майк поділився інструментами, які допоможуть досягти найкращих результатів, серед яких: системи автоматизації, провайдери People Service, IoT, Machine Learning.

Аналітикою ринку праці поділилася Communication Manager robota.ua Юлія Далібук. Роботодавцям доведеться підлаштовуватися під сучасні реалії, враховувати соціальні пільги та відмовитися від ейджизму.

Юлія розповіла про потрібні нині професії. Найпопулярніша вакансія в Україні — продавець-консультант. Потім ідуть робочі спеціальності, менеджери з продажів, бухгалтери, офіціанти та хостес, кухарі та регіональні представники FMCG. А от у технологічній сфері та ІТ бракує кадрів.

Директор департаменту по роботі з персоналом "ТЕДІС Україна" Ірина Івасюк проаналізувала основні процеси управління кадрами та розповіла про їхню трансформацію. Також спікерка надала поради, як зберегти залученість персоналу.

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Від показника залученості співробітників залежить успіх компанії. Тому зворотний зв'язок від них має бути постійним, оскільки саме це допомагає контролювати залученість та підтримувати команду. Також необхідно підтримувати корпоративну культуру та проводити заходи, що зміцнюють команду.

"Підприємницький підхід йде не лише від власника, але й від співробітників" — HR Director Biosphere Corporation Вікторія Желдак розповіла про роль КРІ у мотивації команди та досягненні стратегічних цілей компанії.

Командні бонуси у Biosphere Corporation дозволяють співробітникам розширювати мислення, дивитися далі затверджених нами цілей. Такими бонусами є річна премія за прибуток, мотиваційні програми, які створюють колективну пам’ять успіху. Коли ми досягли успіху та яскраво його відсвяткували, співробітник запам’ятає це надовго.

Про ефективне навчання, навички майбутнього та розвиток команди учасники фестивалю дізналися від тренера з брейнхакінгу та особистої ефективності, директора з розвитку "Бізнес Радіо" Віктора Рубльова.

ТОП-10 навичок 2025 року:

Аналітичне мислення та інновації.

Активне навчання та стратегічне мислення.

Критичне мислення та аналіз.

Комплексне вирішення проблем.

Креативність та оригінальність.

Лідерські та соціальні якості.

Технологічні навички.

Програмування та технологічний дизайн.

Стресостійкість та гнучкість.

Прихильність ідеї.

Серед чинників ефективного навчання Рубльов назвав інтенсивність, зворотний зв’язок, ізоляцію (концентрація на одному предметі), гейміфікацію, edutainment, різноманітність форматів та розвиток суперсили.

Як підготувати лідерів нового покоління, розповіла ректор Academy DTEK Валерія Заболотна.

У цифровому світі працює принцип: лідер отримує все. Коли він розуміє потреби клієнта, то займає 60% усього ринку. Другий, хто зробить те саме, отримає 30% ринку. Решта забере те, що залишилося, і вже не зможе вибратися з цієї позиції.

Також Валерія наголосила, що майбутнє за людьми типу Shaper. Їм властиве системне мислення, майстерне виконання та величезна креативність.

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У тому, що здоров’я співробітників — запорука зростання компанії, переконала HRD "Нової пошти" Ніна Масюк. Вона розповіла, що карантин став подвійним викликом для компанії, коли потрібно було зберегти здоров’я команди та водночас справлятися зі збільшеними об’ємами роботи. Для цього було створено службу попередження епідемій та санітарно-епідеміологічного контакту. Як результат, наприкінці 2020-го серед співробітників "Нової пошти" було зафіксовано лише 311 хворих, що становить лише 7,3% загальної кількості команди.

Coca Cola — топ-роботодавець в Україні, у Вірменії та Молдові. У 2020-му рівень залученості співробітників становив 94%, а якість кадрового резерву — понад 90%. Як досягти таких результатів та про нову функцію HR, що будує постковідний світ, розповіла HR-директорка Coca-Cola HBC в Україні, у Вірменії та Молдові Наталія Пинтя.

Серед елементів успіху у новій реальності: залучати команди до побудови стратегії та шляхів реалізації, орієнтуватися на клієнта, надихати лідерів усіх рівнів на зміни, підтримувати команду та адаптуватися до нових умов, завжди бути на зв’язку та інвестувати у програми здоров’я.

GET Business Festival — це найбільший фестиваль підприємницької спільноти в Україні, який щорічно об’єднує 3000 учасників та топових бізнес-фахівців великих компаній. Дізнайтеся, про що розповіли спікери інших тематичних потоків.