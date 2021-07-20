Як бізнесу збільшити фінансові показники. Стратегії спікерів GET Business Festival 

Окремий потік GET Business Festival, що відбувся 14 липня, був присвячений фінансам, бізнес-ідеям та інноваціям. Керівники топових компаній та провідні фінансові фахівці розповіли, де бізнесу шукати гроші для розвитку, та поділилися інструментами інвестиційної грамотності.

Партнер бізнес-потоку — компанія OLX.

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Яким має бути лідер-керівник нового часу, розповів засновник платформи відкритих інновацій Reactor.ua Євген Саранцов.

"Оскільки умови, в яких працює керівник, змінилися (менше менеджерів, більше звітів, менше адміністративної роботи), з'являється "нова модель" боса. Це бос-тренер, а не диктатор, наставник, але не обов'язково з досвідом продажів або програмування. Там, де попередні лідери прагнули виділитися, ці менеджери успішно налагоджують співпрацю. Ймовірно, що вони будуть молодшими з меншим досвідом роботи в галузі".

Євген Саранцов, Reactor.ua

Покрокову стратегію збільшення прибутку надав директор з розвитку "Нової пошти" Олексій Тараненко. Вона базується на створенні цінності, технологізації, розвитку персоналу, розбудові близькості, гарантії сервісу та якості, покращенні лояльності клієнтів, зростанні партнерів.

Олексій Тараненко, "Нова пошта"

У серпні 2020-го року відкрилися нові можливості для українського бізнесу — стало можливим використання програмної каси замість класичного касового апарату. Чому це вигідно для бізнесу, розповів Product Owner IT-продукту СОТА Анатолій Мартинюк.

"Створюйте колаборації між собою, компаніями. Це дасть можливість розвивати ваш бізнес", — керівниця соціальних і благодійних проєктів "Vodafone Україна" Тамара Кідрук розповіла про переваги колаборацій для великого бренда.

Про ефективне застосування цифрових рішень для бізнесу та як вони допомагають сконцентруватися на досягненні бізнес-цілей, гості дізналися від директорки "ДТЕК Сервіс" Тетяни Шишлової.

Тетяна Шишлова, "ДТЕК Сервіс"

У тому, що OLX — це smart choice, підприємців переконав голова департаменту клієнтського сервісу OLX в Україні та Центральній Азії Ігор Сироватко:

"Зазвичай для запуску бізнесу потрібно розробити сайт, хостинг, забронювати домен, забезпечити трафік і просування, інтегрувати з платіжними системами, підключити доставку. Але на це потрібен час і гроші. Однак можна обрати OLX й одразу отримати доступ до аудиторії у 25 млн людей, готовий інтернет-магазин, наш домен, нашу доставку, маркетингові інструменти і навіть персонального менеджера".

Ігор Сироватко, OLX

Як МСБ може заробити на електроенергії та газі у колаборації з YASNO, розповів директор з продажів та обслуговування клієнтів D.Solutions (бренд YASNO) Євген Бушма. В основі партнерської програми YASNO модель pay per sale: партнер допомагає в укладенні договору на постачання електроенергії та/або газу, за що отримує грошову винагороду.

Євген Бушма, Yasno

На GET Business Festival 2021 поговорили і про рівень фінансової грамотності в Україні. Фінансовий експерт, представник Центру біржових технологій Дмитро Ротар розповів про те, що, за даними Організації економічного співробітництва та розвитку, Україна у 2018 році посідала останнє місце за фінансовою грамотністю серед 30 досліджених країн. При цьому найнижчий рівень спостерігався у молоді віком від 18 до 24 років.

50% українців тримають заощадження вдома, а 20% населення їх взагалі не роблять. Українці не схильні до фінансового планування і хочуть розбиратися у фінансах. З точки зору держави і бізнесу це означає: нерозвинений фондовий ринок, втрати у податкових надходженнях, недовіра банківській системі, фінансове шахрайство та труднощі у залученні капіталу.

Дмитро поділився кроками, що можуть покращити ситуацію:

"Основні зусилля держави у цьому напрямі повинні концентруватися не тільки у здобутті профільних навичок, але й у створенні передбачуваного економічного середовища, привабливого для використання цих навичок".

Дмитро Ротар, Центр Біржових Технологій

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Засновник і СЕО стартапу OMO Вадим Сидоренко поділився принципами впровадження інновацій у бізнесі:

"Інноваційний продукт має бути простим, доступним для мас-маркету і створювати мережевий ефект. Інновація повинна створити органічне зростання. Для цього необхідно застосовувати три прийоми: взаємодія людей через продукт, сарафанне радіо та автоматичний апсейл".

Вадим Сидоренко, ОМО

Як і де бізнесу шукати гроші для розвитку, у форматі панельної дискусії обговорили виконавча директорка Українського центру сприяння інвестиціям і торгівлі Ірина Титарчук, патентна повірена з 13-річним досвідом роботи. CEO стартапа PatentBot та керівна партнерка патентно-правової фірми Prima Veritas Наталія Владимирова, співзасновник і керівник Liki24.com Антон Авринський, ​засновник Клубу сталого бізнесу, консультант з розроблення й реалізації програм та донорської координації SME.DO Олександр Бабій, ІТ-бізнесмен, президент Європейської асоціації програмної інженерії EASE Владислав Савченко.

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Про специфіку венчурних інвестицій та як отримати доступ до цього інструмента, розповів керівний партнер венчурного фонду GR Capital Максим Філіппов.

"Як визначити, чи потрібен вам венчур? Якщо у вас фокус на зростанні та ви плануєте змінити світ на краще, то потрібен. Якщо ж ви сконцентровані лише на прибутку і вважаєте, що у вас і так все працює, вам не потрібен венчур".

Також Максим зауважив, що на початковій стадії інвестора цікавлять команда (досвід фаундерів, експертиза, референси), ринок (його ємність, конкурентне середовище), продукт (наскільки він вирішує реальну проблему та чи є на нього попит). Згодом цей список важливих чинників поповнюється фінансами, KPI, бізнес-моделлю, конкуренцією та умовами участі.

Максим Філіппов, GR Capital

Загалом на GET Business Festival виступили понад 70 спікерів. Про що розповіли бізнес-фахівці, за успіхами яких стежить уся країна, читайте в огляді.