Немецкие ученые измерили в космосе гравитационное поле Земли

Ученые из Германии смогли запустить в космос ракету с атомным интерферометром, с помощью которого удалось измерить гравитационное поле Земли.
Как сообщает Nature Communications, этот эксперимент также позволил проверить теорию относительности Альберта Эйнштейна.
По информации портала, эксперимент получил название MAIUS-1. Ученые отправили за пределы атмосферы Земли ракету, которая была оборудована специальной установкой, создающей конденсат Бозе-Эйнштейна (особе состояние материи, во время которого атомы охлаждаются до температуры ближе к абсолютному нулю).
В ходе этого процесса атомы переходят в одно состояние, а потому их поведение становится идентичным, и они начинают представлять собой один большой "атом".
Через образовавшийся газ внутри установки пропускали лазеры, которые создавали в нем интерференционную картину.
Эти картины и использовались для измерения воздействующей на атомы гравитации.
Напомним, в сентябре 2020 года австралийские ученые рассмотрели математическую возможность существования путешествий во времени.
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