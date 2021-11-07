Наука 60 минут назад

Немецкие ученые измерили в космосе гравитационное поле Земли

Ученые отправили за пределы атмосферы Земли ракету, которая была оборудована специальной установкой, создающей конденсат Бозе-Эйнштейна

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Ученые из Германии смогли запустить в космос ракету с атомным интерферометром, с помощью которого удалось измерить гравитационное поле Земли.

Как сообщает Nature Communications, этот эксперимент также позволил проверить теорию относительности Альберта Эйнштейна.

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По информации портала, эксперимент получил название MAIUS-1. Ученые отправили за пределы атмосферы Земли ракету, которая была оборудована специальной установкой, создающей конденсат Бозе-Эйнштейна (особе состояние материи, во время которого атомы охлаждаются до температуры ближе к абсолютному нулю).

В ходе этого процесса атомы переходят в одно состояние, а потому их поведение становится идентичным, и они начинают представлять собой один большой "атом".

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Через образовавшийся газ внутри установки пропускали лазеры, которые создавали в нем интерференционную картину.

Эти картины и использовались для измерения воздействующей на атомы гравитации.

Напомним, в сентябре 2020 года австралийские ученые рассмотрели математическую возможность существования путешествий во времени

Источник фото: Depositphotos

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