Як "Агенти справедливості" вже п'ять років утримують рейтинги, і з чого стартує 10-й сезон

"Агентів справедливості" можна сміливо назвати головним довгожителем на українському телебаченні. Телеканал "Україна" показав вже дев'ять сезонів серіалу. А зараз закінчуються зйомки десятого. Його продовжує знімати продакшн "Теле Про". Прем'єра десятого сезону відбудеться у жовтні цього року.

Проєкт стартував у серпні 2015-го року, зйомки першего сезону — у жовтні 2015-го, а прем'єра відбулася у лютому 2016-го. За цей час його головні герої — відомий журналіст Вадим Зорін, який створив своє бюро журналістських розслідувань, і приватний детектив Наталія Дзюбенко — розкрили понад 400 злочинів. В основі більшості детективних історій полягають реальні події. Глядачі бачать реконструкції всіх версій злочину і безліч слідчих експериментів. У новому сезоні Зорін та Дзюбенко продовжують розкривати заплутані злочини.

Нові епізоди "Агентів справедливості" продовжує знімати група, кістяк якої залишився тим самим. Знімальних груп в серіалі дві, і в кожній — свій режисер-постановник і своя творча команда. Ці знімальні групи працюють одночасно і паралельно, кожна група знімає свою частину серій.

Склад творчої групи "Агенти справедлівости — 10". Керівник проєкту: Олена Зерняк. Продюсери: Наталія Мельник, Олена Канішевська. Режисери-постановники: Данило Григор'єв, Ярослава Кузьменко. Головних героїв грають: Лариса Пономаренко, Олексій Зорін, Любава Берло, Геннадій Світіч, Євген Капорін, Вадим Діаз, Анна Самініна, Олександр Гуменний, Сергій Кисіль, Михайло Романов.





Про те, що дозволяє серіалу утримувати глядацький інтерес протягом стількох років та що у 10-му сезоні буде нового, того, що не було у попередніх серіях, Delo.ua розпитало беззмінного керівника проєкту Олену Зерняк.

Олено, у 2016-му, коли починали "Агентів справедливості", це був незвичний формат для української серіальної індустрії. Як народилася ідея?

Ми ставили собі за мету зробити детективний серіал, де розслідуванням займається не поліція, а людина, з якою глядач зможе себе асоціювати і якій буде беззастережно довіряти. Було вирішено, що це має бути журналіст, який спеціалізується на журналістських розслідуваннях, а з ним у парі працює професіонал — колишня слідча, яка звільнилася з прокуратури через глибоке розчарування у методах проведення офіційних розслідувань.

Жанр, який ми окреслили для себе, — детективна процедурна драма. Як відомо, епізоди процедурних драм збудовані навколо автономних для кожної серії конфліктів (окремої детективної історії), тому глядач може починати дивитися такий серіал з будь-якої серії в будь-якому сезоні.

На чому засновували розрахунки успішності проєкту? Що підтвердилося, а що ні, і чи довелося вносити зміни? При вирішенні продовжувати або закривати проєкт, які чинники є найголовнішими?

На момент прем'єри (2016 рік) процедурні серіали були одним з найпопулярніших форматів в усьому світі, бо глядачам імпонувала певна передбачуваність структури. Цей розрахунок добре спрацював. Але творчій групі згодом стало трохи тіснувато і нуднувато у цьому форматі, і ми спочатку потроху, а потім активно почали розвивати сюжетні арки і характери головних героїв. Глядачу цей підхід "зайшов".

При вирішенні продовжувати проєкт, які чинники є найголовнішими?

Рішення продовжувати проєкт замовник приймає, орієнтуючись виключно на показники телеперегляду. Поки ці цифри виглядають оптимістично.

Показ скількох серій дозволяє зробити висновки про успішність?

Висновки про успішність ми робимо на основі середньої цифри за сезон — 40 серій.

На що ще, окрім телеперегляду, звертаєте увагу? У випадку з "Агентами", коли ви зрозуміли, що придумали історію, яка довго буде тримати глядацький інтерес?

Окрім аналітики, для нас найважливіше, щоб нам самим подобався проєкт і було цікаво. У випадку з "Агентами" ми зрозуміли, що придумали класну історію, коли наші персонажі обросли повноцінним бекграундом — характерами, уподобаннями, друзями. Тоді, коли "Агенти" з персонажів перетворилися на живих людей.

Які зміни вносили в проєкт від сезону до сезону?

Від сезону до сезону ми розвиваємо арки героїв і стосунки між ними. Це найскладніше, бо хочеться уникати банальних прийомів і ситуацій.

Зараз ми закінчуємо знімати десятий сезон. Тобто зняли вже практично всі серії, і ми прагнемо, щоб кожна нова серія не була схожа на жодну з попередніх. Але нас дуже виручає саме життя, яке підкидає такі ситуації і справи, що годі вигадати. Це стосується і сенсу, який ми вкладаємо у стосунки між героями, і детективних історій, які розслідують "Агенти".

Фраза на заставці серіалу "засновано на реальних подіях" — для нас не порожній звук.

Ми справді намагаємося відштовхуватися від реальних ситуацій, і тому ми завжди у фарватері змін, бо міняється саме життя, а ми лише фіксуємо у наших сценаріях ці зміни. Крім того, наші творці дуже уважно стежать за всіма новинками, і ми намагаємося асимілювати усі продуктивні творчі і технологічні ідеї у нашому проєкті.

Багато сумного і багато смішного

На які гачки будуть "ловити" глядача у 10-му сезоні ? Що цього разу буде нового, того що не було у попередніх серіях?



У десятому сезоні відбудуться два весілля, які стануть основою багатьох цікавих і заплутаних сюжетних ліній.

"Своєю людиною" в поліції для агентів стане Андрій Ситник — чудовий актор Вадим Діаз, і разом з ним агенти проведуть багато карколомних розслідувань і подолають багато труднощів і перешкод. Навіть їхня дружба зазнає серйозного випробування.

Крім того, так вийшло, що, окрім суворої правди життя, з якою щодня стикаються агенти, у в новому сезоні буде багато комічних ситуацій. "З журбою радість обнялась" — це про наш десятий сезон.

А якою історією починаєте десятий сезон? Розкажіть, про що буде перша серія?

Про що буде перша серія, сказати не можу, бо в цьому і полягає вся інтрига. Можу лише сказати, що вона стане для глядача повним сюрпризом, в ній буде безліч несподіваних поворотів, багато сумного і багато смішного.

На початку десятого сезону наші агенти нарешті "доберуться" до замовника убивства родини Дениса Рум'янцева. Як виявиться, ця людина створювала постійну небезпеку і для самих агентів, а вони про це і не здогадувалися.

Крім того, буде завершено розслідування замовного убивства пранкера Фантомаса, якого грає лідер ТНМК Fozzy, і який теж знову з'явиться у наших серіях. Щоправда, покарання для негідника буде зовсім не таким, як від початку планували собі агенти — життя внесе корективи.





Патріоти "Агентів"

Як формувалася команда проєкту? Які пріоритети при формуванні команди обговорюються з її учасниками?

Команда формувалася стихійно, оскільки завжди формуються команди кіношників. Хтось когось знав, хтось когось порадив. Ставка робилася передусім на відданість проєкту і працелюбність. Фахівці, котрі цими якостями не володіють, надовго в нашій команді не затримуються. Хоча так звана "тікучка кадрів" у нас мінімальна. Люди, які до нас приходять, залишаються надовго і стають патріотами "Агентів".

Які потрібні специфічні фахівці для такого серіалу?

Серед специфічних фахівців ми залучаємо піротехніків, каскадерів. Художник по спецгриму Наталія Величко, яка створює видимість поранень, гримує "трупи" і виливає із силікону всілякі відрізані кінцівки, працює у нашій команді постійно — ще з першого сезону.

Які основні плюси роботи на проєктах, які тривають десять сезонів? І які основні ризики?

Основний ризик — єдиний, це творче вигоряння. Але ми справляємося з цим, вигадуючи цікаві сюжети і створюючи усі умови, щоб команді було працювати не тільки комфортно, але й цікаво.

Як працюєте з командою, щоб "горіли"?

Рецепт боротьби з вигорянням універсальний для усіх сфер діяльності. Творча команда повинна постійно стикатися з новими і несподіваними творчими викликами.