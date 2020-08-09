Рейтинг "Знято в Україні": онлайн-голосування продовжено до 16 серпня

До 16 серпня подовжено онлайн-голосування рейтингу "Знято в Україні", який організований Delo.ua в партнерстві з "Медіа Група Україна".

Відвідувачі сайту обирають найкращі українські серіали та tv-фільми, а також найкращих професіоналів у сфері серіальної індустрії.

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Одночасно з онлайн-голосуванням експерти серіального ринку оцінюють tv-проекти та професіоналів. Нагородження переможців відбудеться 26 серпня. Прямий ефір нагородження переможців, яке відбудеться в онлайн-форматі, буде транслюватися з 18.00 до 20.00 на YouTube-каналі і на FB-сторінці Delo.ua.

У рейтингу зібрані серіали, скріптед-реаліті, докудрами, документальні та анімаційні фільми, показані на телебаченні в 2010-2020 роках. Всього — 90 тв-проектів у 6 номінаціях. Більшість з них — нові, прем'єри яких відбулися в минулому і в поточному році — таких 70.

До них ми додали переможців попередніх двох рейтингів 2010-2015 і 2016-2018 років. Щоб можна було порівняти, як змінювалися теми і формати, час яких героїв минув, а яких — прийшов, популярність яких серіальних зірок зійшла нанівець, а яких — тільки зароджується.

Члени знімальних груп представлені в 11 категоріях.

Всього в "Профі 2019-2020" зібрано 900 творців серіалів. І це не тільки режисери, актори, сценаристи і продюсери, чиї імена ми знаємо завдяки промокампаніям перед прем'єрами, а й ті, хто рідко з'являється на публіці: монтажери, звукооператори, а також арт-блок — художники-постановники, художники по костюмах і по гриму.

У глядачів серіалів є можливість відзначити високими оцінками тих, чия робота звернула на себе увагу.

Детальніше про умови голосування.

А зараз можна перевірити, наскільки ви знайомі з українським муві-продуктом, пройшовши тест про сюжети і героїв серіальних історій. Тест на знання українських серіалів 2019-2020 — тут.

Також на сторінці спецпроекту "Знято в Україні" читайте репортажі зі зйомок нових серіалів, інтерв'ю з продюсерами і шоуранерами про нетрадиційні формати тв-проектів, кейси найкращих промокомпанії серіалів. Ви дізнаєтеся про найактуальніше в бізнесі українських продакшнів і телекомпаній, який знаходиться зараз на піку уваги споживачів.

Олена Гладських, керівник проекту "Знято в Украіні", редактор блоку "Креативні індустрії" Delo.ua