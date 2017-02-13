Сегодня начнутся продажи билетов на "Евровидение-2017"

14 февраля в 20:15 поступят в продажу билеты на песенный конкурс "Евровидение-2017". На 9 концертов песенного конкурса (6 репетиций, два полуфинала и финал), который пройдет в мае в Международном выставочном центре в Киеве, будет продано около 70 тыс. билетов .

Стоимость билетов будет варьироваться от 8 до 500 евро. Приобрести их можно будет на сайте www.concert.ua.

Напомним, что 62-й международный песенный конкурс "Евровидение — 2017" пройдет 9-13 мая в Киеве. В конкурсе примут участие 43 страны — это рекордное количество участников за всю историю "Евровидения" было зафиксировано лишь дважды — в 2008 и 2011 годах.

Напомним, что вчера официальный туристический оператор "Евровидения-2017" — компания "Пилот" — начала бронирование номеров в официальных гостиницах конкурса для официальных делегаций. Заказ на проживание уже оформила 21 делегация. В официальный список попали 12 отелей Киева. Туда включили все пятизвездочные гостиницы, пять четырехзвездочных и одну трехзвездочную гостиницу "Русь", имеющую номера повышенной комфортности.