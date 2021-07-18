Стриминговый сервис HBO Max готовит три анимационных спин-оффа "Игры престолов"/ Об этом сообщает телеграм-канал КИНОТВ со ссылкой на Deadline.

Один из проектов будет посвящён Золотой Империи Йи Ти, основанной на истории Древнего Китая. Этот регион не появлялся в оригинальном сериале. Он расположен к востоку от Эссоса на берегу Нефритового моря, на границе известного мира.

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В книгах Джорджа Р. Р. Мартина Золотая Империя Йи Ти упоминается как одна из древнейших и наиболее развитых цивилизаций. Династия Йи Ти — одна из старейших династий Вестероса и крупнейший поставщик вина.

Темы двух других анимационных спин-оффов не разглашаются.

В 2022 году на HBO выйдет первый спин-офф "Игры престолов" — "Дом драконов". Джорджа Р. Р. Мартин являлся соавтором сценария и исполнительным продюсером сериала.

Кроме того, автор книг уже работает над другими пятью проектами, действие которых происходит во вселенной "Игры престолов".

В разработке сериалы под названиями "Девять путешествий" ("Морской змей"), "Блошиный конец" и "10 000 кораблей", а также многосерийные адаптации романа "Пламя и кровь" и цикла книг "Повести о Дунке и Эгге".

Детали проектов держатся в секрете.