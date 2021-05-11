В Южной Корее запустили самый мощный в мире лазер: должен раскрыть много загадок физики

Ученые из Южной Кореи создали самую мощную в мире лазерную установку, в луче которой сфокусирована вся мощность солнечного света.

Они рассчитывают, что это проложит путь для новых открытий в фундаментальной физике, рассказал профессор Института науки и технологий Кванджу Чан Хи Нам, передает NewAtlas.

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По данным издания, мощность микроскопа с диаметром луча всего 10 микронов поможет проникнуть в суть взаимодействия света и материи. Длительность импульсов лазера очень мала — всего несколько фемтосекунд.

Также ширина мишени в 50 раз меньше, чем диаметр человеческого волоса, и составляет 1,1 микрометра.

До этого времени самым мощным импульсным лазером был титаново-сапфировый лазер HERCULES в Университете штата Мичиган (США). На своем пике установка показывала мощность 1022 ватта на сантиметр квадратный.

Ученые рассчитывают благодаря новому лазеру получить огромное количество научных открытий уже в ближайшее время, а также проложить дорогу для новых направлений в фундаментальной физике.

"Этот высокоинтенсивный лазер позволит нам в лаборатории исследовать астрофизические явления, такие как электрон-фотонное рассеивание. Мы можем использовать его для экспериментальной проверки и получения доступа к теоретическим идеям, некоторые из них были впервые предложены почти 100 лет назад", — заявил Чан Хи Нам.

Предполагается, что подобные лазерные установки могут использоваться для лечения онкологических больных. Лазерный импульс огромной интенсивности выбивает из мишени протоны, которые применяются для лучевой терапии.

Ранее исследователи из Университетского колледжа Лондона вместе с компаниями Xtera и KDDI Research смогли достичь скорости интернета в 178 терабит в секунду. С такой скоростью, уверяют ученые, вся библиотека фильмов и сериалов на Netflix загрузится менее чем за секунду.