В Киеве состоялось масштабное онлайн-мероприятие для закупщиков

С 20 по 22 октября 2020 года в онлайн-режиме прошла крупнейшая международная конференция "Эффективные закупки и поставки 2020. Новая реальность", которая собрала более 100 участников со всего мира. Организатором выступила компания IPSM (International Procurement and Supply Management).

Благодаря онлайн-формату спикеры смогли поделиться своим опытом и наработками с еще более широкой аудиторией из Украины, Казахстана, России, Великобритании, Азербайджана. Помимо выступлений международных экспертов, участники получили возможность непосредственно общаться с ними и задавать свои вопросы напрямую в telegram-канале.

В рамках первого дня конференции состоялось 7 выступлений и 3 панельные дискуссии на темы "Женщины в закупках и Supply chain", "Коррупция и закупщик: синонимы ли это?" и "Проблемы, с которыми сталкиваются профессионалы цепочки поставок в tech".

В связи с пандемией Covid-19 самым актуальным на конференции был вопрос "Как управлять рисками в закупках?". Новая реальность вынуждает придерживаться активной позиции и быть готовым к любым неожиданностям и форс-мажорам. О том, как прогнозировать неопределенности, чтобы избежать сбоев в контрактах и срывов поставок, рассказал Стивен Виллз, основатель Procurement Central, экс-вице-президент AXA Financial, член правления CIPS, во время своего выступления.

"Глобальная цепь поставок таит в себе и глобальные риски. PEST-анализ — то, о чем лучше не забывать. Конечно, предугадать что-либо очень сложно, но можно посмотреть на примеры истории — многие вещи повторяются. Определите риски, поймите, какое влияние они могут оказать на ваш бизнес, и примите решение, кто за них будет отвечать. Все должно начинаться с контракта, в котором обязательно должен быть пункт о долгосрочном партнерстве", — утверждал Стивен.

Спикеры также поднимали достаточно важные и актуальные темы прозрачности взаимоотношений поставщиков с закупщиками.

"В это непростое время нам необходимо обеспечить больше прозрачности и наладить диалог не только с потребителями, но и с поставщиками. Сейчас не время топить друг друга! Очень важно поддерживать небольших поставщиков, пострадавших больше всего", — отметил дииректор по развитию международного бизнеса в CIPS Джонатан Морган.

CEO компании IPSM Марина Трепова выступила на мероприятии с темой "Аусторсинг закупок". Она отметила, что использование аутсорсинга всегда должно быть обосновано и выгодно компании, и рассказала, как это можно измерить на примере реализованных IPSM кейсов в 2019-2020 годах.

Первый день мероприятия выдался очень насыщенным и интенсивным, а приятным бонусом оказался розыгрыш призов от партнеров и организатора мероприятия. Второй и третий день конференции были полностью посвящены воркшопам. Эксперты подготовили много практических заданий, в результате которых участники получили четкий, понятный алгоритм и удобный инструментарий, который поможет оценить эффективность проделанной ими работы.

21 октября Стивен Виллз рассказал о том, как организаторы Летних Олимпийских Игр 2012 использовали категорийный менеджмент в закупках. Во время воркшопа спикер обсудил с участниками анализ и планирование, а также стратегию адаптации, которая дает бизнесу лучшие результаты и конкурентное преимущество.

"Нужно понимать, что необходимо бизнесу и как принести ему наивысшие KPI. Самая низкая цена — не всегда важна. Выгоду стоит рассматривать в балансе. Ориентируйтесь на количество, качество, своевременность, цену…", — подытожил Стивен Виллз.

А сертифицированный эксперт в TOC и LEAN Дарюс Радкявчус представил свой воркошоп на тему: "Где теряются деньги в закупках и цепи поставок?". Спикер поделился различными инструментами повышения прибыльности, с которыми он успешно работал в различных компаниях в течение 20 лет.

Третий день конференции начался также с воркшопа, посвященного Supply Chain. Глава Института цепи поставок и менеджмента Ракеш Парас Сингх выбрал тему прогнозирования и планирования спроса, ведь это важные элементы, которые заставляют работать цепь как часы — четко и слаженно.

Заключительным спикером третьего дня и всей конференции стал операционный директор по медицинским поставкам госсектора International SOS Гийом Акбарали, который выступил с темой "Планирование продаж и операций (S&OP) для лучшего end-to-end planning". Участники воркшопа прошли полный цикл от прогнозирования и доходности портфеля к запуску нового продукта, от управления потенциалом и ресурсами к управлению запасами и поставщиками, а также детально разобрали принципы процесса S&OP с четким набором KPI и путями его внедрения.

Для тех, кто не смог посетить Вторую международную онлайн-конференцию "Эффективные закупки и поставки 2020. Новая реальность", вскоре будет доступна запись выступлений и воркшопов, которые можно приобрести на сайте компании IPSM.

Генеральными партнерами конференции выступили компании SAP и Ageless. Сувенирным партнером стала компания ENEY, бухгалтерским — A.P.F. Consult. Поддержали конференцию также PointeR Agency и компания Promistrum. Генеральным информационным партнером стал ведущий бизнес-портал в Украине Delo.ua.

Медиа-партнерами выступили Европейская Бизнес Ассоциация (EBA), American Chamber Commerce in Ukraine, IT Ukraine Association, SCM Dojo, KROK Business School и Kyiv Logistics School, House of Knowledge и CIPS, Zakupki.Prom.ua, YouControl, Sapienza.media, LED Business Consulting, порталы Mind.ua и LogistFM.