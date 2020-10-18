В США решили платить художникам стабильный ежемесячный доход

В городе Сан-Франциско (штат Калифорния, США) 130 художников, работников арт-индустрии и преподавателей в сфере искусства станут получать безусловный базовый доход в размере 1 тысячи долларов.
Как отмечают в мэрии, это одна из мер восстановления экономики города после карантина.
Так, на выплаты художникам выделят из городского бюджета порядка $6 млн.
"Участники программы будут как минимум полгода получать по 1 тысяче долларов в месяц, начиная с января 2021 года", — говорится в сообщении.
Руководство города передаст деньги Комиссии по искусству, которая распределит их между организациями.
Кроме этого, мэрия будет финансировать художников, которые захотят создавать арт-объекты на тему общественного здравоохранения, что также является частью программы поддержки.
В то же время, эту инициативу уже подвергли острой критике. В частности, старший научный сотрудник Института Катона Майкл Таннер заявил, что "безусловный базовый доход на то и безусловный, что должен быть доступен всем, а не одной группе лиц".
Напомним, по состоянию на май 2020 года, в Соединенных Штатах Америки от начала пандемии коронавируса 36 млн человек потеряли свою работу.