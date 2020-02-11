В Україні стартував продаж квитків на інтернет-конференцію iForum2020

ІТ-спільнота готується до центрального івенту року — найбільшої інтернет-конференції iForum. 12 лютого стартував попередній продаж квитків та формування програми. В Україні захід знають та люблять вже 12 років. Цьогоріч iForum пройде 20 травня у Міжнародному виставковому центрі.

iForum2020 продовжить тему майбутнього, яка була лейтмотивом минулорічної конференції. На учасників очікують сім тематичних напрямів:

- Центральний Main Stage — з кейсами про бізнес, світові тренди розвитку інтернету мобільних технологій, доповненої реальності, штучного інтелекту, підприємництва та автоматизації.

- Рекламний — з експертами, що розкажуть про сучасні тренди стратегії просунення з конкретикою ринкового досвіду digital-маркетингу.

- Майбутнє — з футурологічною експертизою глобальних змін у суспільстві, що спричинені експотенційним розвитком та проникненням високих технологій у всі сфери життя.

- Стартапи — з дієвими порадами для підприємців, як знайти інвестиції, вийти на іноземний ринок, залучити експертів, використати механізми підтримки стартапу, які існують.

- Digital Fun — з гуру індустрії цифрових розваг, про те, що несерйозні ігри — це серйозний бізнес, і розважати людей можна з користю для суспільного і економічного розвитку.

- Автоматизуй це — з аналізом найвідоміших українських та світових рішень автоматизації бізнес-процесів та експертизою, що, як і коли у них слід автоматизувати.

- Інтернет-технології — з оглядом світових тенденцій у сфері розробки програмного забезпечення та акцентом на використанні технологій штучного інтелекту, машинного навчання, мікросервісів та побудови високонавантажених систем.

Окремо на форумі побудують Місто майбутнього — територію зі зразками та прототипами новітніх розробок українських компаній, які можна випробувати у дії.

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Зазвичай, IForum росте щороку на 2 тисячі, тож у 2020 нетворкінг івенту збільшиться до 14 тисяч. Купуючи квиток, ви долучаєтесь до спільноти, яка створює майбутнє сьогодні. Ціни на конференцію збільшуватимуться поетапно

Більше інформації про захід можна отримати на сайті iForum2020 та за телефоном 044 201 01 03.

Нагадаємо, Форум інтернет-діячів (iForum) — найбільша офлайн-конференція України та Східної Європи. Форум є суспільним явищем, створеним учасниками ринку високих технологій та присвячений розвитку нових можливостей, пошуку ідей та їх втілення, а також аналізу світових новітніх трендів. Минулого року iForum відвідало 12 тис учасників.