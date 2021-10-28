Lifestyle 1 час назад

Вышел трейлер фильма "Опасная игра" о противостоянии футбольного клуба политическим кланам

Кинопроект "Опасная игра" представил трейлер игрового фильма, основанного на реальных событиях, произошедших в украинском футболе в мае 1986 года, во время Чернобыльской катастрофы

На съемках трейлера фильма "Опасная игра". Фото: команда проекта На съемках трейлера фильма "Опасная игра". Фото: команда проекта
На съемках трейлера фильма "Опасная игра". Фото: команда проекта

Вышел трейлер художественного фильма "Опасная игра", сюжет которого основан на реальной истории противостояния украинского футбольного клуба и его тренера двум политическим кланам. Это спортивная драма о цене триумфальной победы украинских спортсменов на футбольном поле.

35 лет назад, 2 мая 1986 года, состоялся финальный поединок Кубка обладателей кубков УЕФА. В том значимом для украинского футбола матче на стадионе Stade de Gerland в Лионе сошлись мадридский "Атлетико" и киевское "Динамо", пишет  football.ua. Легендарная команда Валерия Лобановского заявила о себе на всю Европу, повторив свое достижение 1975 года (голы забили Александр Заваров, Олег Блохин и Вадим Евтушенко).

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Фильм расскажет, как успехи украинского клуба пытаются использовать в своей борьбе за власть представители партийной элиты и сотрудники КГБ.

За персонажами "Опасной игры" стоят реальные исторические лица. Центральная фигура фильма — тренер, который вынужден противостоять силовикам и одновременно вести команду к победе.

Особого драматизма этому противостоянию добавляет исторический фон — Чернобыльская катастрофа. В то время, когда наши футболисты борются за победу, украинское правительство делает все возможное, чтобы скрыть реальные последствия аварии на ЧАЭС.

В этой истории украинский футбольный клуб, который использует передовые достижения мирового спорта, является метафорой украинского общества, которое борется за выход в цивилизованный западный мир.

Сценарий написал Денис Замрий ("Тот, кто прошел сквозь огонь", "Охота на Вервольфа", "7 дней до свадьбы" и др.).  Режиссерами и продюсерами кинопроекта являются Алексей Комаровский и Сергей Саломатин.

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Андрей Комаровский, снявший трейлер "Опасной игры", в котором задействованы актеры Александр Першин, Александр Третьяченко и Сергей Кучеренко, рассказал, что команда проекта выиграла грант Украинского культурного фонда в программе "Развитие кинопроекта" и получила 484 тысячи гривен на написание сценария и съемку трейлера.

На съемках трейлера фильма "Опасная игра". На съемках трейлера фильма "Опасная игра". Фото: команда проекта

Следующим этапом будет поиск инвестора на украинском и зарубежном кино- и медиарынках.

"Подадим проект на несколько международных питчингов, на питчинг Госкино, постараемся попасть на Зимний кинорынок в рамках Одесского кинофестиваля, а также обратимся в медиагруппы и украинские платформы с предложением ко-продукции", — рассказал Андрей Комаровский.  По его словам, наличие трейлера фильма упрощает задачу поиска инвестора.

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