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20 минут назад

Выставку "Чорнобиль. Подорож" на ВДНГ продлили до 25 июля: продолжается марафон экскурсий

Мультимедийная выставка "Чорнобиль. Подорож", которая открыта на ВДНГ, бюуде работать еще десять дней до 25 июля. На ней много интерактивных блоков: в том числе VR-путешествие к четвертому энергоблоку ЧАЭС и в Чернобыльский биосферный заповедник

Выставка «Чорнобиль. Подорож» на ВДНГ. Фото: Gres Todorchuk Выставка «Чорнобиль. Подорож» на ВДНГ. Фото: Gres Todorchuk
Выставка «Чорнобиль. Подорож» на ВДНГ. Фото: Gres Todorchuk

 Мультимедийная выставка "Чорнобиль. Подорож", которая открыта на ВДНГ, бюуде работать еще десять дней до 25 июля.

Бесплатные экскурсии экспозицией, посвященной 35-летию чернобыльской катастрофы, проведут куратор Павел Гудимов и менеджер Юлия Соловей.

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Расписание экскурсий: вторник, среда, пятница — 18:00, суббота и воскресенье — 11:00 и 13:00.

Вход свободный по предварительной регистрации.

Выставка состоит из семи смысловых блоков: от мирового контекста 1986 года до самого взрыва на ЧАЭС, от историй людей, чьи судьбы неразрывно связаны с катастрофой, до диалога о будущем Чернобыля.

Посетители "Чорнобиль. Подорож" смогут:

Увидеть рассекреченные документы КГБ о Чернобыльской АЭС, редкие архивные видео и фотографии.

Через интерактивные бинокли увидеть диких животных Чернобыльского биосферного заповедника — крупнейшей природоохранной территории Украины.

Отправиться в VR-путешествие по зоне отчуждения, в том числе к четвертому энергоблоку ЧАЭС и стать свидетелями того, как реактор накрывают новым безопасным конфайнментом.

выставка чернобыльНа выставке "Чорнобиль. Подорож". Фото: Gres Todorchuk

Увидеть десятки работ художников и фотографов со всего мира, том числе проект "Облучение" японского фотографа Казумы Обара, снятый на поврежденную радиацией пленку 80-х годов и получивший премию World Press Photo Awards. А на широком экране — клип "Marooned" группы Pink Floyd, снятый в Припяти в 2014 году.

"Чорнобиль. Подорож"Выставка "Чорнобиль. Подорож". Фото: Gres Todorchuk

Благодаря интерактивным экспонатам узнать о том, как образуется электроэнергия на атомной станции, работает ли сейчас ЧАЭС и каким может быть будущее зоны отчуждения.

Рассмотреть Кубок обладателей кубков УЕФА, который киевский "Динамо" завоевал в 1986 году через несколько дней после аварии на ЧАЭС.

выставка чернобыльВыставка "Чорнобиль. Подорож". Фото: Gres Todorchuk

Блок "Люди" посвящен ликвидаторам и их семьям, а также тем, кто был вынужден покинуть свой дом после аварии на ЧАЭС. Команда организаторов собрала здесь тысячи уникальных историй и предложила каждому желающему оставить свои воспоминания.

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Маша Ефросинина, телеведущая, основательница благотворительного проекта Charity Weekend: "Меня потрясло, сколько информации утаивали в Советском Союзе. И, конечно же, вы будете плакать, ведь эта трагедия касается каждой семьи: прямо или косвенно. Дети живо всем интересовались, но не могли понять того, что когда-то была жизнь, лишенная свободы выбора".

выставка чернобыль

Полина Толмачева, член Совета по государственной поддержке кинематографии в Госкино Украины: "#чорнобильподорож — путешествие во времени. Что случилось в 1986 году, что происходило дальше, что творится сейчас, что со всеми нами будет..."

"Проект даёт возможность остановиться, задуматься, вспомнить свой Чернобыль, а если вы родились позже — вспомнить истории родителей, бабушек и дедушек. И немножко разобраться во всем этом бардаке, который мы называем настоящим моментом".

Владислав Бурда, RedНead Family Corporation: "Это была огромная катастрофа не только техногенная, но и социальная. Десятки тысяч людей были переселены и стали изгоями. 23 тысячи животных были расстреляны. Сотни тысяч людей потеряли здоровье и прожили меньше с худшим качеством жизни. Пройдя через этот период, в который началась Перестройка, построен подводный канал под Ламаншем, а Динамо Киев выиграл Кубок Кубков, вы сможете увидеть всю ретроспективу этого времени.

Обязательно возьмите с собой детей. Они смогут увидеть полёт над реактором в VR очках, сравнить функциональность советских счётчиков Гейзера и современных его аналогов. На этой выставке всё можно трогать!

Но главное, выставка даёт надежду и показывает, как мы можем прийти в светлое будущее. Ты выходишь из неё в приподнятом настроении. Но почему так, я не скажу, чтобы не спойлерить".

  • Проект "Чорнобиль. Подорож" создан агентством Gres Todorchuk с привлечением куратора Павла Гудимова по инициативе Офиса президента, при поддержке министерства культуры и информационной политики, министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения и компаний "Эпицентр", Visa, Metinvest и ПУМБ. 
  • Выставка открыта со вторника по воскресенье в павильоне №1 ВДНГ. Часы работы с 10:00 до 20:00.

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