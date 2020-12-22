Образование и карьера 1 час назад

Вызовы IT во время кризиса: о чем говорили на онлайн-конференции DC Link Partner Day

Организаторы инициировали разговор с партнерами из Intel, Asus, Kingston, Zyxel для того, чтобы подвести итоги года и наметить конструктивные тренды ближайшего будущего

Фото здесь и далее: DC Link Group Фото здесь и далее: DC Link Group
Фото здесь и далее: DC Link Group

Онлайн-конференция DC Link Partner Day 2020 состоялась 17 декабря 2020 года. Об этом сообщил организатор события — компания DC Link Group. Форум посвятили вызовам и возможностям отрасли IT-дистрибуции во время кризиса. Организатор конференции инициировал разговор с партнерами из Intel, Asus, Kingston, Zyxel для того, чтобы подвести итоги года и наметить конструктивные тренды ближайшего будущего.

"Трудности, с которыми столкнулся мир, показали, что человечество и процессы зависимы от IT намного больше, чем мы могли себе представить, — отметил коммерческий директор DC Link Group Евгений Толчинин-Бурунский. — Сегодня можно утверждать, что именно благодаря медикам и IT мир не остановился, а экономики стран не рухнули во время эпидемии".

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Более шести часов трансляции, 10 спикеров, актуальные темы, активное участие зрителей в виртуальном ивенте — конференция сумела объединить профессиональный разговор и жанр инфотейнмента. Спикеры отвечали на откровенные вопросы и в чате, и во время трансляции, предоставив участникам абсолютно уникальный контент в сфере IT и дистрибьюции высоких технологий.

Специалист по техническому PR ASUS Ирина Руденко говорила о гейминге, его трендах и новинках в этой сфере. Дмитрий Матчин, менеджер по работе с ключевыми партнерами Intel, подвел итоги года и поделился планами корпорации.

Менеджер по развитию бизнеса в Украине и СНГ Kingston Дмитрий Романенко говорил о преимуществах работы с компанией в следующем году. Менеджер по работе с клиентами Zyxel Networks Олег Морозов презентовал решения в IT и сетевом оборудовании, которые помогут бизнесу в 2021.

Отдельный слот на конференции был посвящен геймингу и киберспорту, как одним из самых перспективных отраслей индустрии. Представители Kingston Виктор Самойлов и Виталий Шекера презентовали особенности бренда HyperX, новинки компании, а также говорили о силе эмоционального маркетинга в гейминге. А руководитель производства ПК ExpertPC Денис Яковлев сообщил, что ждет рост популярности киберспорта в ближайшем будущем.

"Уже в 2021-ом году мы можем ожидать в Украине большой всплеск интереса к киберспорту, в связи с его официальным статусом, — сообщил на конференции Денис Яковлев, руководитель производства ПК ExpertPC. — Это — открытие новых кибер-арен, проведение турниров, интеграция киберспорта в программу обучения".

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Профессиональный разговор очень важен для понимания контекста развития рынка IT-дистрибьюции, отмечают в компании DC Link Group. Там обещают в следующем году регулярно проводить ивенты для профессионалов отрасли.

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