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Запрет на въезд российских артистов надо отделить от санкций на их произведения - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко высказал свое мнение о внесении российских артистов в черный список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины

Запрет на въезд российских артистов надо отделить от санкций на их произведения - Ткаченко Запрет на въезд российских артистов надо отделить от санкций на их произведения - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает необходимым разделить запрет на въезд российских артистов на территорию Украины и запрет на их произведения. Об этом он сказал в интервью Delo.ua.

Сейчас, если СБУ запрещает въезд артиста в Украину, то автоматически под санкции попадают и произведения этого артиста.

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"Если мы разделим эти две части, запрет въезда и накладывание санкций на его произведения, думаю, вопросов будет меньше. Но это политическое решение, и к этому должен быть готов парламент", — сказал Александр Ткаченко.

Принять такое решение законодатели пока не готовы, считает министр."Для меня это такой странный ящик Пандоры", -  сказал он по поводу включений и исключений из черного списка" (перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины) российских артистов.  

По словам Александра Ткаченко, министерство культуры и информационной политики получает уже готовое решение СБУ, чтобы его обнародовать. "Мы такой себе почтовый ящик для обнародования решений СБУ", — прокомментировал он эту ситуацию.

Ранее сообщалось, что в конце июня Министерство культуры сначала выдало приказ о включении российского певца Филиппа Киркорова в черный список, а через несколько дней  —  об отмене включения.

Как пояснили в МКИП, эти приказы были выданы на основании соответствующих писем СБУ.

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"Согласно новому письму СБУ с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова к предварительному перечню лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, — МКИП исключает Киркорова из этого списка", — говорится в сообщении.

При этом в министерстве заверили, что СБУ в своих письмах к МКИП не указывает  причины включения либо исключения лиц из черного списка.

На вопрос, как он относится к тотальному запрету въезда российских артистов на гастроли в Украину, Александр Ткаченко ответил: "А почему запретить артистам, а не туристам? В любом обществе, особенном в таком, как у нас, находящемся в военном положении, должны быть четкие правила".

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