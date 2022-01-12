Аксессуары для iPhone: подборка лучших предметов и устройств

Совсем недавно американский бренд представил новую линейку смартфонов, а с 15 октября они стали доступны к покупке. Разработчики усердно потрудились над серией iPhone 13, чего только стоит апдейт объективов. Для удобного использования смартфона стоит приобрести несколько аксессуаров. Мы расскажем о самых востребованных из них для iPhone.

Наушники: максимальная чистота воспроизведения

Поклонники "яблочных" гаджетов и новинок: iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max и Mini - отдают предпочтение Apple AirPods или EarPods. Первые более популярны, так как они беспроводные. Преимущества TWS-гарнитуры американского бренда:

чистый звук;

высокая чувствительность микрофонов;

два вида шумоподавления — активное и пассивное;

широкий частотный диапазон;

топовые беспроводные технологии.

Под последним подразумевается быстрое подключение через Bluetooth. Гарнитура Apple отличается долговечностью и надежностью.

Чехол: лучшая защита

Стоит отдать предпочтение оригинальной продукции. Противоударный чехол — аксессуар, защищающий не только корпус смартфона от царапин и повреждений, но и начинку. Самые популярные виды атрибутов:

с технологией беспроводной зарядки;

из силикона;

кожаные модели;

чехлы-книжки;

накладки и т.д.

Компания Razer предлагает аксессуары с охлаждением, это актуально для геймеров. Чехлы-книжки трансформируются, можно выставить положение телефона. Это удобно при просмотре фильмов или чтении. Силиконовые и кожаные бамперы меньше, чем другие виды аксессуаров. Они популярны благодаря широкой гамме оттенков.

MagSafe: новый взгляд на зарядку

Беспроводные технологии не стоят на месте, пополнение энергии не исключение. MagSafe — разработка Apple с магнитом. Зарядка удобна, особенно для водителей. Благодаря магниту телефон надежно фиксируется на специальной подставке. MagSafe быстро пополняет энергию, а тонкий провод не мешает во время использования устройства.

Тренога и монопод

Последние iPhone получили крутые обновления объективов. Они захватывают больше света, а значит, можно создавать топовые кадры даже в темное время суток. Тренога — максимальная стабилизация для фотографии с высокой четкостью. Разработчики предусматривают сглаживание неровностей встроенными ПО, но они не гарантируют такой результат, как штатив.

Монопод — незаменимое приспособление для селфи большой компанией. Необходимо подсоединить ручной штатив к телефону, установить положение и нажать на клавишу для снимка или записи видео.