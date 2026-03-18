24 березня 2026 року в ресторані Veranda on the River відбудеться бізнес-бранч "Стратегія. Енергія. Відповідальність", організований бізнес-виданням "Перший бізнесовий | BIZ".

Захід об’єднає власників бізнесу, CEO, інвесторів та управлінців для обговорення ключових напрямів розвитку економіки України, інвестиційних можливостей періоду відбудови, а також ролі лідерства, довіри та відповідальності у формуванні стійкого бізнес-середовища.

У фокусі події:

стратегія в умовах турбулентності;

інвестиції 2026–2030;

фінанси майбутнього та нові моделі капіталу;

комплаєнс, GR та міжнародна довіра;

медіа, PR та репутація;

жіноче лідерство.

Бізнес-бранч є платформою для обміну досвідом, обговорення практичних рішень, встановлення партнерств та розвитку професійних зв’язків.

Формат заходу передбачає:

виступи експертів у сферах бізнесу, інвестицій, фінансів і маркетингу;

панельні дискусії;

відкриті інтерв’ю;

нетворкінг.

Ведуча заходу: Марія Скиба — ведуча телеканалу "Ми – Україна", журналістка.

Панельна дискусія: "Медіа, PR і репутація: як комунікувати в епоху недовіри"

Модератор: Дмитро Чепур — керівник Відділу спецпроєктів бізнес-видання Mind UA.

Учасники:

Дмитро Самолюк , Head of Digital "Ми – Україна", "Ми Україна+";

Наталія Холод , засновниця та CEO агенції комунікацій ВАРТО;

Уляна Колодій , засновниця комунікаційної агенції u.comms;

Валентина Йовенко, директорка з корпоративних комунікацій мережі "Аптека 9-1-1".

У межах дискусії розглядатимуться питання побудови довіри до бренду в умовах інформаційних викликів, ролі каналів комунікації, комунікаційного комплаєнсу та антикризових стратегій.

Панельна дискусія: "Стратегія, відповідальність і довіра в новій економіці"

Модератор: Надія Шуляк — інвестиційний консультант, спікер правозахисник, адвокат, керуючий партнер адвокатського обʼєднання "Краун".

Учасники:

Андрій Длігач — д.е.н., професор, засновник Advanter Group та міжнародної бізнес-спільноти Board;

Катерина Кузьміна — керівниця відділу закупівель та сталого розвитку AB InBev Efes Ukraine;

Наталія Ємченко — директорка зі зв’язків з громадськістю та комунікацій SCM.

Фокус дискусії — роль лідерства, прозорості та партнерств у забезпеченні довгострокової стійкості бізнесу.

Ключові блоки дискусії

1. Стратегічне планування в умовах турбулентності

Як адаптувати бізнес-модель до швидких змін.

Антикризове мислення vs довгострокова стратегія.

Нові економічні сценарії для України.

2. Прозорість та довіра

Прозорість як інструмент управління ризиками.

Довіра інвесторів і партнерів у новій економічній реальності.

Репутація як стратегічний актив.

3. Закупівлі, партнерство та лідерство без ілюзій

Стратегічні закупівлі як елемент сталості.

Партнерства, що створюють цінність.

Зміни без штампів: чесний управлінський підхід.

ESG-критерії у виборі партнерів.

Відповідальність у ланцюгах постачання.

4. Енергетика команди

Як підтримувати мотивацію в довгострокових проєктах.

Лідерство під час невизначеності.

Формування спільного бачення етичного бізнесу в Україні.

Це розмова про те, як бізнес сьогодні формує нову економіку України — через стратегію, відповідальність і довіру.

Спікери та теми виступів:

Катерина Тюря — HRD ресторанів Veranda /Fenix

Тема: "Трансформація ринку праці: Як змінюється роль жінок та які тренди домінують".

Олена Крекніна — заступник директора з маркетингу AXOR INDUSTRY

Тема: "Made in Ukraine: українське виробництво як драйвер відбудови економіки. Роль промислових компаній у створенні робочих місць, розвитку експорту, відповідальності роботодавця та відновленні економіки України".

Марина Заволока — HR-директор Octava Capital

Тема: "Управління людьми у часи війни: мотивація, стабільність і довіра в команді".

Любов Підгорна — співзасновниця ТОВ МСП

Тема: "Клієнтська лояльність як стратегія росту бізнесу".

Лілія Олійник — бізнес-леді та громадська діячка, засновниця ТМ ilive, голова ГО "Живу в гармонії", віце-голова та голова Київ КУЖ 2926, автор статей та методик по вихованню дітей, засновниця центру розвитку та дозвілля.

Тема: "Діти майбутнього: як виховання сьогодні формує культуру бізнесу завтра. Про зв’язок між освітою, сімейними цінностями та економічним розвитком країни".

Артем Гончаренко — керівник Інституту ветеранів КНУБА

Тема: "Досвід співпраці з США та програми, які будуть впроваджуватись у Україні в 2026-2030рр".

Інформаційні партнери заходу:

Телеканал "Ми-Україна+, Бізнес-видання Mind, Телеканал "Прямий", РБК Україна, Медіа холдинг "Апостроф". Коментарі, Delo.ua, 33 канал, Телеканал "Ми-Україна", Media company FM-TV, Ділова столиця, Діловий PRO, Cabinet Boss, Постфактум, FEMIDA.UA, Studio of my Dreams, GLORY Magazine, Best People Club, STAR BROTHERS, BUT.IN.UA, Super Lady, Infovision

Партнери:

Veranda on the River

Легендарний ресторан із неймовірним видом на Дніпро та вишуканою атмосферою. Гармонія смаку, стилю та емоцій.

Maison Castel

Станьте дослідниками французького стилю життя разом із Maison Castel

Пориньте у справжню атмосферу розкоші та насолоди, відкриваючи для себе цей витончений смак.

Артезіанська вода Avalon

Avalon - твоя вода , твої правила.

Питна вода з артезіанської свердловини, яка має неперевершений смак та оптимально-збалансований склад.

AB InBev Efes Ukraine

Один із лідерів українського пивоварного ринку, який поєднує традиції та інновації.

AXOR Industry

Провідний український виробник фурнітури для вікон і дверей, що експортує продукцію у 27+ країн світу.

Octava Capital

Одна з найбільших інвестиційних компаній України, яка підтримує ESG-ініціативи та втілює стратегії сталого розвитку.

Primax

Технологічна платформа для digital-агенцій та in-house маркетингових команд, створена для тих, хто прагне керувати рекламними процесами з точністю, швидкістю та прозорістю.

Мережа "Аптек 9-1-1"

"Аптека 9-1-1" 29 років забезпечує українців якісними ліками, працює на прифронтових територіях, реалізує соціальні ініціативи на підтримку найвразливіших та інвестує у розвиток фармацевтів.

Архітектура Стійкості" при КНУБА

Це спеціалізована освітня, науково-дослідна та реабілітаційна платформа, створена для підтримки ветеранів, членів їхніх родин та вимушено переміщених осіб (ВПО), які прагнуть інтегруватися у суспільство, адаптуватися до нових умов життя та розвинути свої професійні навички.

МСП (Майстерня Сервісу та Подарунків)

Надійний, автоматизований та досвідчений експерт у сфері корпоративних подарунків.

Участь — за попередньою реєстрацією, кількість місць обмежена.

Квитки можна придбати за запитом: [email protected]

Вартість участі: 1500 грн

Мета заходу — створення професійного середовища для обміну досвідом, формування партнерств та напрацювання стратегічних рішень для розвитку українського бізнесу.