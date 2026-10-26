Де купити срібні прикраси в Україні: переваги ювелірного магазину SRIBNA KRAINA

Купити якісні срібні прикраси в Україні можна в ювелірній мережі SRIBNA KRAINA, яка пропонує широкий асортимент виробів зі срібла 925-ї проби, гарантійне обслуговування, програму лояльності та зручну доставку. Тут представлені прикраси для повсякденного носіння, святкових образів і подарунків. Завдяки онлайн-каталогу можна заздалегідь ознайомитися з моделями, вибрати потрібний розмір і замовити виріб із доставкою або самовивозом із фірмового магазину.

SRIBNA KRAINA — великий вибір срібних прикрас для будь-якої нагоди

Ювелірні прикраси давно перестали бути аксесуарами лише для урочистостей. Сьогодні їх поєднують із повсякденним одягом, діловими костюмами та навіть спортивними образами. Саме тому важливо мати можливість вибирати серед різних дизайнів, а не обмежуватися кількома класичними моделями.

В інтернет-магазині Срібна Країна можна знайти:

сережки — від мінімалістичних пусетів до виразних моделей із камінням;

каблучки — тонкі повсякденні, декоративні та моделі з різноманітними вставками;

браслети — ланцюжкові, жорсткі та прикрашені підвісками;

ланцюжки — з різними типами плетіння, довжиною та товщиною;

підвіски та кулони — лаконічні, символічні й тематичні моделі.

Основу асортименту становлять вироби зі срібла 925-ї проби. Такий сплав містить 92,5% чистого срібла, а решту складають інші метали, які надають прикрасам необхідної міцності.

Як вибрати срібну прикрасу, яка прослужить довго

Під час перегляду каталогу SRIBNA KRAINA варто звертати увагу не лише на зовнішній вигляд виробу, а й на його характеристики. Для щоденного носіння краще підходять прикраси без надто великих виступаючих деталей. Наприклад, невеликі сережки з англійською застібкою, каблучки з гладенькою поверхнею або браслети з міцним замком.

Якщо вибираєте виріб із покриттям, враховуйте особливості догляду. Родіювання допомагає довше зберігати блиск срібла, тоді як чорніння підкреслює фактуру та рельєфні елементи.

Для подарунка варто орієнтуватися на стиль людини. Якщо складно визначити розмір каблучки, практичнішою альтернативою стануть сережки чи підвіска.

Гарантія якості та можливість обміну

Одна з важливих переваг SRIBNA KRAINA — зрозумілі умови гарантійного обслуговування. Магазин надає:

12 місяців гарантії на більшість ювелірних виробів;

18 місяців на вироби з дорогоцінним камінням і шарнірні з'єднання сережок та браслетів;

6 місяців на годинники.

Гарантійне обслуговування передбачає усунення виробничих недоліків, зокрема ремонт або заміну виробу відповідно до встановлених умов.

Також у SRIBNA KRAINA діє спеціальна можливість обміну прикрас протягом 14 днів після придбання, якщо не підійшли розмір або зовнішні характеристики. Для такого обміну необхідно дотримуватися правил магазину.

Бонусна програма та Trade-In для вигідних покупок

SRIBNA KRAINA пропонує програму лояльності з п'ятьма статусами: Standard, Gold, Elite, Premium та VIP. Залежно від статусу покупці отримують кешбек від 5 до 10%. Накопиченими бонусами можна оплатити до 100% вартості нової покупки за курсом 1 бонус = 1 гривня. Винятки передбачені для окремих категорій товарів і послуг. Учасникам програми також доступні персональні пропозиції та подарункові бонуси до дня народження.

Ще одна перевага — Trade-In. Старі срібні або золоті прикраси можна принести до магазину для оцінювання, після чого їхня визначена вартість зараховується як знижка на новий ювелірний виріб. Це зручний варіант для тих, хто хоче оновити колекцію прикрас без повної оплати нової покупки.

Доставка срібних прикрас Україною та за кордон

Замовлення в SRIBNA KRAINA доставляють через «Нову пошту». За умови купівлі від 2000 грн доставка у відділення, поштомат або кур'єром безкоштовна відповідно до умов оформлення замовлення.

Також можна забрати прикраси у фірмовому магазині без доплати незалежно від суми покупки. Якщо вибраної моделі немає в потрібній торговій точці, магазин може організувати її безоплатне переміщення для самовивозу.

Для клієнтів за кордоном передбачена міжнародна доставка «Укрпоштою» до визначеного переліку країн, зокрема Польщі, Німеччини, США та Канади. Такі замовлення оформлюються за умови повної передоплати.

Чому SRIBNA KRAINA варта уваги

У SRIBNA KRAINA можна не лише вибрати срібні прикраси відповідно до власного стилю та бюджету, а й скористатися додатковими перевагами: гарантією, бонусною програмою, Trade-In, оплатою частинами та різними способами доставки. Поєднання широкого асортименту й продуманого сервісу робить магазин зручним місцем для придбання прикрас на кожен день, пам'ятних подарунків і особливих ювелірних виробів, які хочеться носити роками.