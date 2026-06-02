Фалопротезування у Києві: сучасне рішення при еректильній дисфункції

Еректильна дисфункція – стан, про який чоловіки говорять неохоче навіть із лікарем. Між тим це одна з найпоширеніших урологічних проблем: за різними оцінками, з нею стикається кожен третій чоловік після 40 років. Коли консервативне лікування не дає результату, фалопротезування стає рішенням, яке повертає якість життя без компромісів.

Коли призначають фалопротезування

Фалопротезування – хірургічна імплантація протеза статевого члена. Вона виконується тоді, коли інші методи лікування еректильної дисфункції вичерпали свій потенціал. Це не перший крок, а зважене рішення після послідовної терапії.

Основні показання:

відсутність ефекту від медикаментозного лікування (інгібітори ФДЕ-5, ін'єкційна терапія);

еректильна дисфункція після радикальної простатектомії або опромінення малого таза;

тяжка судинна або нейрогенна форма дисфункції;

хвороба Пейроні зі значною деформацією та супутньою еректильною недостатністю;

цукровий діабет із судинним ураженням, при якому консервативна терапія неефективна.

Які протези існують

Сучасні фалопротези поділяють на два основні типи. Напівжорсткі (пластичні) є простішими в імплантації, надійні, але забезпечують постійну напівригідність. Тригоридравлічні надувні протези вважаються найбільш функціональним варіантом. Це система з двох циліндрів, резервуара та помпи дозволяє керувати ерекцією за потребою, забезпечуючи природний зовнішній вигляд у стані спокою. Саме тригоридравлічні системи є стандартом у провідних урологічних клініках світу.

Вибір типу протеза залежить від анатомічних особливостей пацієнта, його очікувань і загального стану здоров'я – і завжди обговорюється індивідуально на консультації.

Як відбувається операція

Фалопротезування у Києві виконується в умовах операційної під загальною або спінальною анестезією. Вибір методу обговорюється з анестезіологом індивідуально, з урахуванням стану здоров'я пацієнта та його побажань.

Хірург робить невеликий розріз у підмошонковій ділянці або біля основи статевого члена. Через цей доступ у кавернозні тіла встановлюються циліндри протеза. При імплантації тригоридравлічної системи додатково формується кишеня для резервуара в нижній частині живота та встановлюється помпа в мошонці. Усі компоненти з'єднуються між собою трубками, після чого рана ушивається. Зовні жодних видимих елементів конструкції немає.

Тривалість операції – від 60 до 120 хвилин залежно від типу протеза та анатомічних особливостей. Наступного дня після втручання більшість пацієнтів вже пересуваються самостійно. Виписка – на 1–2 день після операції.

Що отримує пацієнт після операції

Після повного загоєння пацієнт отримує можливість контрольованої ерекції в будь-який зручний момент без таблеток, ін'єкцій і залежності від спонтанної судинної реакції. При тригоридравлічній системі в стані спокою протез не помітний ні зовні, ні на дотик: циліндри залишаються порожніми, член виглядає природно. Активація відбувається натисканням на помпу в мошонці.

За даними міжнародних досліджень, задоволеність результатом через рік після операції перевищує 90% як серед пацієнтів, так і серед їхніх партнерок. Чоловіки відзначають не лише відновлення сексуальної функції, а й суттєве покращення якості життя, самооцінки та емоційного стану.

Конфіденційність і підхід без стигматизації

Фалопротезування у Києві – тема, з якою чоловіки приходять на консультацію з внутрішнім напруженням. Очікування осуду, незручні запитання, відчуття, що доведеться щось пояснювати та виправдовуватися – усе це реальні бар'єри, які заважають вчасно звернутися по допомогу.

У клініці Lancet з такими темами працюють професійно і без жодної стигматизації. Конфіденційність – не обіцянка на сайті, а організаційний стандарт: від реєстрації до виписки. Лікар говорить із пацієнтом як рівний із рівним – пояснює варіанти, відповідає на запитання і не квапить із рішенням. Тому що правильне рішення приймається тоді, коли людина має повну інформацію і почувається в безпеці.

Результати лікування є індивідуальними.