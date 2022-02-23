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Почему покупатели выбирают гаджеты от Samsung

Почему покупатели выбирают гаджеты от Samsung
Компания Samsung остается популярной на протяжении десятилетий

Несмотря на большое количество производителей электроники, компания Samsung остается популярной на протяжении десятилетий. Новинки южнокорейской компании  сметают с полок еще до выхода.

Так случилось и с Samsung Galaxy S21 FE: покупатели понимают, что модель будет легендарной. Поэтому многие украинцы заказали ее предварительно (до выхода).

Статистика в цифрах

Ежегодно южнокорейская компания производит около 50-80 млн единиц смартфонов. Они ненадолго остаются на полках, поскольку в любой стране название Самсунг ассоциируется с мощностью и качеством.

Кроме того, одни производители в год выпускают 3-5 моделей. К примеру, тот же бренд Apple, который выпускает смартфоны один раз в год. Следующая коллекция выходит только осенью следующего года. У компании Samsung совсем другая тактика: новые модели выходят очень часто.

Для удобства изготовитель выпускает их в разных коллекциях, что позволяет охватить широкую аудиторию покупателей. Если говорить в цифрах, то в год выпускается около двух десятков новых моделей. То есть ежемесячно выпускаются 2 новых гаджета.

Высокое качество и полный цикл производства

Бренд самостоятельно изготовляет каждую деталь гаджета и производит его сборку. То есть можно быть уверенным, что качество гарантировано. Экраны смартфонов – отдельная тема для повествования. Многие другие производители использует в своих флагманских смартфонах именно дисплеи от Samsung.

Остальные преимущества лучше изобразить в виде списка. Пользователи выбирают продукцию компании по следующим причинам:

  • неизменно высокое качество (независимо от того, бюджетная модель или премиальная);
  • большой выбор устройств;
  • надежность;
  • мощный процессор;
  • яркий экран;
  • высокое качество сборки;
  • внешний вид;
  • высокая мощность;
  • возможность ремонта;
  • сервисные центры в любом городе планеты и другое.

Следует отметить, что популярность касается не только мобильных устройств: любая продукция южнокорейского бренда очень отлично продается. Это современные смарт-телевизоры, дисплеи, компьютерная техника, планшеты, ноутбуки, кондиционеры.

Есть ли недостатки?

Конечно, есть и другая сторона медали. Каждый гаджет от Samsung стоит примерно на 30% дороже электроники с идентичными показателями. Но за качество и надежность многие готовы дополнительно доплачивать. Никто не может гарантировать такой надежности, как Samsung.

Кроме того, в каждом электронном устройстве компании используются самые современные технологии. Многим производителям приходится только мечтать о таких технологиях и возможностях. Даже обычный кондиционер приспосабливается к своему владельцу, поскольку в устройстве привлечены возможности искусственного интеллекта.