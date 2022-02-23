Почему покупатели выбирают гаджеты от Samsung

Несмотря на большое количество производителей электроники, компания Samsung остается популярной на протяжении десятилетий. Новинки южнокорейской компании сметают с полок еще до выхода.

Так случилось и с Samsung Galaxy S21 FE: покупатели понимают, что модель будет легендарной. Поэтому многие украинцы заказали ее предварительно (до выхода).

Статистика в цифрах

Ежегодно южнокорейская компания производит около 50-80 млн единиц смартфонов. Они ненадолго остаются на полках, поскольку в любой стране название Самсунг ассоциируется с мощностью и качеством.

Кроме того, одни производители в год выпускают 3-5 моделей. К примеру, тот же бренд Apple, который выпускает смартфоны один раз в год. Следующая коллекция выходит только осенью следующего года. У компании Samsung совсем другая тактика: новые модели выходят очень часто.

Для удобства изготовитель выпускает их в разных коллекциях, что позволяет охватить широкую аудиторию покупателей. Если говорить в цифрах, то в год выпускается около двух десятков новых моделей. То есть ежемесячно выпускаются 2 новых гаджета.

Высокое качество и полный цикл производства

Бренд самостоятельно изготовляет каждую деталь гаджета и производит его сборку. То есть можно быть уверенным, что качество гарантировано. Экраны смартфонов – отдельная тема для повествования. Многие другие производители использует в своих флагманских смартфонах именно дисплеи от Samsung.

Остальные преимущества лучше изобразить в виде списка. Пользователи выбирают продукцию компании по следующим причинам:

неизменно высокое качество (независимо от того, бюджетная модель или премиальная);

большой выбор устройств;

надежность;

мощный процессор;

яркий экран;

высокое качество сборки;

внешний вид;

высокая мощность;

возможность ремонта;

сервисные центры в любом городе планеты и другое.

Следует отметить, что популярность касается не только мобильных устройств: любая продукция южнокорейского бренда очень отлично продается. Это современные смарт-телевизоры, дисплеи, компьютерная техника, планшеты, ноутбуки, кондиционеры.

Есть ли недостатки?

Конечно, есть и другая сторона медали. Каждый гаджет от Samsung стоит примерно на 30% дороже электроники с идентичными показателями. Но за качество и надежность многие готовы дополнительно доплачивать. Никто не может гарантировать такой надежности, как Samsung.

Кроме того, в каждом электронном устройстве компании используются самые современные технологии. Многим производителям приходится только мечтать о таких технологиях и возможностях. Даже обычный кондиционер приспосабливается к своему владельцу, поскольку в устройстве привлечены возможности искусственного интеллекта.