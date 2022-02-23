Чому покупці вибирають гаджети від Самсунг

Попри велику кількість виробників електроніки, компанія Самсунг залишається популярною упродовж десятиліть. Новинки виробника змітають з полиць ще до виходу.

Так сталося і з Samsung Galaxy S21 FE: покупці розуміють, що модель буде легендарною. Тому багато українців замовили її попередньо (до виходу).

Статистика в цифрах

Щорічно південнокорейська компанія випускає близько 50-80 млн одиниць смартфонів. Вони ненадовго залишаються на полицях, оскільки в будь-якій країні назва "Самсунг" асоціюється з потужністю та якістю.

Крім того, одні виробники за рік випускають 3-5 моделей. Наприклад, той же бренд Apple, який випускає смартфони один раз на рік. Наступна колекція виходить лише восени наступного року. У компанії Samsung зовсім інша тактика: нові моделі виходять дуже часто.

Для зручності виробник випускає їх в різних колекціях, що дозволяє охопити широку аудиторію покупців. Якщо говорити в цифрах, то за рік випускається близько двох десятків нових моделей. Тобто щомісяця випускаються 2 нових гаджети.

Висока якість та повний цикл виробництва

Бренд самостійно виготовляє кожну деталь гаджета та проводить його збірку. Тобто можна бути впевненим, що якість гарантована. Екрани смартфонів – окрема тема для розповіді. Багато інших виробників використовує у своїх флагманських смартфонах саме дисплеї від Самсунг.

Інші переваги краще зобразити у вигляді списку. Користувачі обирають продукцію компанії з таких причин:

незмінно висока якість (незалежно від того, бюджетна модель чи преміальна);

великий вибір пристроїв;

надійність;

потужний процесор;

яскравий екран;

висока якість збірки;

зовнішній вигляд;

висока потужність;

можливість ремонту;

сервісні центри в будь-якому місті планети та інше.

Варто зазначити, що популярність стосується не лише мобільних пристроїв. Будь-яка продукція південнокорейського бренду дуже добре продається. Це сучасні смарт-телевізори, дисплеї, комп’ютерна техніка, планшети, ноутбуки, кондиціонери.

Чи є недоліки?

Звичайно, є й інша сторона медалі. Кожен гаджет від Самсунг коштує приблизно на 30% дорожче від електроніки з ідентичними показниками. Але за якість та надійність багато хто готовий додатково доплачувати. Ніхто не може гарантувати такої надійності, як Самсунг.

Крім того, в кожному електронному пристрої компанії використовуються найсучасніші технології. Багатьом виробникам доводиться лише мріяти про такі технології та можливості. Навіть звичайний кондиціонер "пристосовується" до свого власника, оскільки в пристрої залучені можливості штучного інтелекту.