Реабілітація залежних в Україні: як змінюється підхід до лікування і чому це важливо для економіки

Алкогольна та наркотична залежність — не просто особиста трагедія окремої людини, а й соціальна та економічна проблема, яка б’є по всьому суспільству. На щастя, сьогодні лікування та реабілітацію наркозалежних проводять у сучасних реабілітаційних центрах, які пропонують ефективні, гуманні та науково обґрунтовані підходи до подолання залежності.

Ситуація із залежністю в Україні

За оцінками експертів (Центр громадського здоров’я МОЗ України), понад 1 мільйон українців страждає на алкогольну залежність, і ще кілька сотень тисяч — на наркотичну. Це суха офіційна статистика, але насправді цифри можуть бути вищими, враховуючи, що більшість випадків залишаються поза увагою держави та враховуючи статистичну похибку. Проблема відчутно загострилася під час війни: стрес, втрата домівок, роботи, близьких, поєднанні з психологічною травмою, штовхають багатьох до вживання психоактивних речовин як засобу “забутися” або “вижити”.

Наслідки трагічні: зростання кількості злочинів, ДТП, домашнього насильства, погіршення здоров’я населення та зниження продуктивності праці. Але найбільше — це удар по майбутньому: залежні люди не можуть повноцінно жити, працювати, виховувати дітей чи бути частиною активного громадянського життя.

Що змінюється в підході до лікування

Старі методи лікування залежностей в Україні, на жаль, довгий час залишалися на рівні “витверезників”, примусових заходів і стигматизації. Людину, яка п'є або вживає наркотики, найчастіше карали, ігноруючи коріння проблеми — психоемоційний стан, травму, депресію чи інші психічні розлади. При цьому лікування часто обмежувалося короткотривалим медикаментозним втручанням без подальшої психотерапевтичної підтримки.

Зараз ситуація починає змінюватися. І це не просто косметичні реформи — це системна трансформація самої філософії підходу до реабілітації. На перший план виходить повага до пацієнта, індивідуальний підхід, мультидисциплінарна команда фахівців (психотерапевтів, наркологів, соціальних працівників), довготривале супровідне лікування та ресоціалізація.

Багато клінік переходять до біопсихосоціальної моделі — тобто розуміння, що залежність формується не тільки на рівні фізіології, а й через особистісні, соціальні та психологічні фактори. Це дозволяє не лише “зняти ломку” чи “відтягнути від стакана”, а й глибоко пропрацювати причини, що призвели до проблеми. Такий підхід допомагає знизити ризик рецидивів і підтримує людину на всіх етапах одужання.

Поширення практики ресоціалізації

Сучасна реабілітація більше не обмежується лише курсом детоксикації. Ключовою стає стадія ресоціалізації — повернення людини до нормального життя: пошук роботи, відновлення стосунків із родиною, розвиток нових навичок, участь у спільноті.

Багато закладів запроваджують програми з професійної орієнтації, психологічного тренінгу, арт-терапії, груп взаємодопомоги та навіть допомагають знайти житло після виписки. Важливо, що пацієнта не кидають напризволяще після виходу з клініки — йому надають підтримку ще довгий час.

Також змінюється підхід до самої терапії: вона вже не така формальна, не базується лише на медикаментах. Психотерапевти працюють з травмами, страхами, залежними стосунками, почуттям провини. Все це дозволяє людині не просто “кинути”, а докорінно змінити стиль життя.

Як реабілітація впливає на економіку

На перший погляд, може здатися, що лікування залежних — це витрати. Але насправді це інвестиція. І вигода тут не лише моральна, а й економічна.

По-перше, залежна людина — це втрачений працівник. Вона або зовсім не працює, або працює неефективно, часто хворіє, порушує дисципліну, наражає себе та інших на небезпеку. Після успішної реабілітації така людина може повернутися до трудової діяльності, сплачувати податки, витрачати гроші, підтримуючи внутрішній ринок.

По-друге, залежність пов’язана із серйозними витратами на медицину, поліцію, суди, пенітенціарну систему. Один випадок алкогольного отруєння — це десятки тисяч гривень, витрачених державою. Успішна реабілітація дозволяє уникнути цих витрат.

По-третє, чим менше залежних — тим здоровіше суспільство. Це означає менше дітей у неблагополучних родинах, менше сиріт, менше насильства, більше безпеки та стабільності. У перспективі це веде до покращення демографії, зростання продуктивності праці та зменшення навантаження на соціальні служби.

Війна як каталізатор змін

Російсько-українська війна, попри всі жахи, стала точкою переосмислення багатьох речей. У тому числі — підходу до психічного здоров’я. Залежність все частіше починають розглядати як посттравматичну реакцію, а не як “погану звичку”.

З’являються спеціалізовані програми для військових та ветеранів, де акцент робиться не тільки на подоланні тяги до алкоголю, а й на роботі з ПТСР, тривогою, виною, втратою. Формується нова етика — допомога, а не осуд.

Це також впливає на громадське сприйняття: дедалі більше людей починають бачити в залежному не “алкаша”, а людину, яка потребує допомоги. А значить — більше шансів на те, що залежні самі звернуться по допомогу, а суспільство — її надасть.

Роль приватних клінік та нових методик

Сучасний ринок медичних послуг в Україні активно розвивається, і приватні клініки відіграють тут значну роль. Саме вони часто стають першопрохідцями нових підходів. Наприклад, використовують методики Довженка, 12-крокову модель, гештальт-терапію, роботу з тілом, когнітивно-поведінкову терапію, інструменти роботи з мотивацією тощо.

До того ж приватні заклади, як правило, мають кращу матеріальну базу, більше часу на кожного пацієнта і гнучкість у підходах. Це дозволяє досягати кращих результатів і будувати довіру.

Чому це стосується кожного

Навіть якщо у вас у родині немає залежних — це не означає, що проблема вас не торкається. Бо кожен залежний — це потенційна жертва чи учасник ДТП, злочину, соціального конфлікту. А кожна реабілітована людина — це чиясь мама, син, колега, друг, сусід, який може знову жити повноцінним життям.

І в цьому сенсі підтримка реабілітаційної інфраструктури — це завдання не лише медиків, а й роботодавців, чиновників, освітян і, зрештою, всього суспільства. Бо тільки так ми зможемо вийти з замкненого кола самознищення та втрат.

Кодування, зокрема за методом Довженка, поєднує психологічний вплив, авторитет лікаря та готовність пацієнта змінити своє життя. Це не чарівна паличка, яка миттєво знімає залежність, але це потужний поштовх для тих, хто вже усвідомив проблему і прагне розриву з нею. У поєднанні з терапією, підтримкою родини та ресоціалізацією, такий підхід дає реальний шанс на довгостроковий результат.

Центри на кшталт клініки Starmed у Львові стають не просто медичними установами, а осередками відновлення людської гідності. Тут залежність не сприймають як провину чи сором, а як діагноз, що потребує професійної допомоги. І саме така зміна парадигми — з осуду на підтримку — дозволяє будувати нову культуру здоров’я в країні.

Зрештою, чим більше людей отримають якісну допомогу, тим менше буде втрат для суспільства, і тим більше — шансів на відновлення. Бо кожен, хто зміг подолати залежність, — це доказ того, що зміни можливі. І що Україна, навіть у найтемніші часи, має потенціал для зцілення — і на особистому, і на національному рівні.

Сьогодні важливо не лише лікувати, а й змінювати культуру ставлення до залежності. І в цьому допомагає комплексний підхід, що вже допоміг тисячам українців повернутися до тверезого життя.